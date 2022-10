Per il quarto anno consecutivo Fincantieri è stata riconosciuta come “Italy’s Most Attractive Employer” di Universum, società che, attraverso un dettagliato questionario, ha certificato le aziende più attrattive per gli studenti universitari e i giovani professionisti italiani.

Il Gruppo si è classificato primo nella graduatoria di riferimento Manufacturing, Mechanical and Industrial Engineering per i giovani professionisti Stem (Science, Technology, Engineering & Math) e seconda per gli studenti della medesima categoria, rafforzando la sua leadership davanti a numerose realtà industriali.

«Questi risultati − si legge nella nota del Gruppo − premiano la costante attenzione di Fincantieri verso i giovani e la capacità di valorizzarli coinvolgendoli in nuove sfide e in un contesto sempre più dinamico e in continua evoluzione».