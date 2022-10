La Divisione Crociere del Gruppo Msc e Chantiers de l’Atlantique hanno celebrato oggi a Saint-Nazaire la consegna di Msc World Europa. Con l’arrivo di Msc World Europa, destinata a operare stabilmente dall’Italia in Mediterraneo a partire dal 2023, salgono a 20 le navi della flotta di Msc Crociere, che si conferma così il terzo gruppo crocieristico al mondo, nonché quello a più rapida crescita in attesa della consegna, a dicembre 2022, di Msc Seascape.

MSC World Europa offrirà ai propri ospiti le destinazioni più gettonate del Mediterraneo occidentale, facendo homeport a Genova da dove partirà la domenica verso destinazioni come Napoli e Messina, La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia).

Msc World Europa è la nave da crociera più performante al mondo dal punto di vista “ambientale” grazie all’adozione di numerose innovazioni – tra cui la tecnologia delle celle a combustibile – in grado di ridurre in maniera significativa l’impatto sull’ambiente eliminando quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le polveri sottili, e riducendo inoltre notevolmente gli ossidi di azoto e le emissioni di CO2 fino al 25%

«Msc World Europa – ha dichiarato Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo Msc – rappresenta la nuova fase del nostro viaggio verso le emissioni zero e le crociere sostenibili, simboleggiando il nostro impegno incrollabile a riguardo, nonché un decisivo passo in avanti per la nostra Divisione crociere, l’intero gruppo Msc e l’industria crocieristica nel suo complesso, grazie alle numerose innovazioni dal punto di vista ambientale, della tecnologia marina, del design e delle soluzioni per gli ospiti. Questa nave è il risultato di oltre quattro anni di collaborazione tra noi, Chantiers de l’Atlantique e numerosi fornitori leader nel campo delle tecnologie ambientali e marittime di nuova generazione, e insieme di migliaia di ore di addestramento per chi opera sia a bordo sia nei porti. Ora più che mai necessitiamo di una collaborazione ancora più stretta con i fornitori, i governi e tutti gli interlocutori per proseguire nei nostri investimenti e muovere passi ulteriori verso il futuro a emissioni zero che tutti desideriamo. Delle tecnologie innovative sviluppate per le nostre navi può infatti trarre beneficio l’intera società, oltre al settore delle crociere e dello shipping in generale. Abbiamo scelto il gnl perchési tratta del combustibile marino più pulito attualmente disponibile, un combustibile di transizione in vista dell’approvvigionamento e dell’utilizzo di gnl sintetico o di altri combustibili alternativi non a base di carbonio non appena saranno disponibili su larga scala. Rispetto ai combustibili marini standard, il gnl elimina quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le polveri sottili, riduce notevolmente gli ossidi di azoto e consente già di ridurre la CO2 fino al 25%. Il gnl consentirà inoltre lo sviluppo di carburanti e soluzioni a basse emissioni di carbonio, come l’idrogeno verde, il gnl sintetico e le celle a combustibile».

Laurent Castaing, direttore generale di Chantiers de l’Atlantique, ha affermato: Abbiamo raggiunto una nuova tappa nel settore della croceristica con Msc World Europa, la nave più grande mai costruita per un armatore europeo. È dotata di tutte le più recenti tecnologie per offrire ai passeggeri un’esperienza senza precedenti. Dal punto di vista tecnologico, Msc World Europa, è dotata di un sistema di propulsione a gas naturale liquefatto (gnl), presenta un nuovo livello di prestazioni ed efficienza dell’industria crocieristica. Si tratta di una pietra miliare nel processo di riduzione delle emissioni, in quanto Msc World Europa è la nave che emette meno emissioni di tutta l’industria crocieristica[1]”.

Msc World Europa è la prima nave da crociera contemporanea al mondo a disporre di una nuovissima tecnologia di celle a combustibile a ossidi solidi (SOFC) alimentate a gas naturale liquefatto (gnl). La nave monta un prototipo SOFC da 150 kilowatt che utilizzerà il gnl per produrre elettricità e calore a bordo in modo altamente efficiente attraverso una reazione elettrochimica. Sarà un banco di prova per accelerare lo sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile per le navi da crociera contemporanee, offrendo il potenziale per abilitare soluzioni di propulsione ibrida in futuro.

Secondo Linden Coppell, vicepresidente della divisione Sostenibilità ed ESG di Msc Crociere la SOFC ridurrà le emissioni di gas serra in modo sostanziale rispetto al motore a gnl convenzionale, senza produrre ossidi di azoto, ossidi di zolfo o particelle fini. Inoltre, ha il vantaggio di essere compatibile non solo con il gnl, ma anche con i carburanti a basso e nullo contenuto di carbonio, come il metanolo verde, l’ammoniaca e l’idrogeno. In futuro potremmo anche passare al gnl sintetico o ad altri carburanti alternativi non a base di carbonio”, ha dichiarato.

Oggi a Saint-Nazaire è stato celebrato anche il “taglio della lamiera” della seconda nave “World Class”, che si chiamerà Msc World America e sarà destinata al mercato nordamericano.