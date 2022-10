Connessioni è l’iniziativa inaugurata quest’anno dalla collaborazione tra le Camere di Commercio che aderiscono alla Rete Mirabilia e gli uffici Pid (Punto Impresa Digitale). Ha l’obiettivo di far incontrare le imprese che negli anni passati hanno aderito al Premio Top of the Pid Mirabilia con gli esperti di tecnologia che hanno usufruito dei servizi dei Pid.

Le prime “connessioni”, ancora allo stato embrionale, si sono presentate il 18 ottobre alla 10° edizione della Borsa del Turismo culturale di Genova nella giornata dedicata alla tecnologia presso il teatro Duse. Flavio Vanzin, titolare di Vanzin Selezioni, è intervenuto da remoto e ha mostrato il video che gli ha permesso nel 2020 di ricevere la menzione speciale di miglior video. Ha raccontato la sua esperienza con Connessioni” e la voglia di trovare la giusta collaborazione per creare un percorso di valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio Valdobbiadene attraverso la visita in realtà aumentata dei suoi vigneti da cui nasce il prosecco superiore Docg. Fabrizio Perricone, founder di Innovamarket di Genova, ha presentato la sua connessione insieme a Francesca Pisanelli ceo di Smartech di Verona: si parte dall’e-commerce, già esistente, Maniman, dedicato all’acquisto dei prodotti nei mercati rionali di Genova e nelle botteghe limitrofe, per creare una navigazione più immersiva prima con la realtà virtuale e in un secondo momento con la creazione di un metaverso. Nadia Savino, titolare Azienda Agricola BioLu di Benevento, una vera contadina 4.0 che ha tracciato in Blockchain i suoi prodotti e che con l’aiuto delle aziende conosciute in Connessioni vuole rendere digitale il suo percorso esperienziale per ora solo fisico sui grani antichi.

L’idea di Connessioni nasce dall’entusiasmo mostrato dalle aziende che hanno partecipato al Top of The Pid Mirabilia 2021 quando si sono incontrate a Genova al palazzo della Borsa, dopo un anno di pandemia, per effettuare il loro pitch e partecipare alla premiazione. Trainate da questa voglia di scambiarsi idee e creare progetti insieme, le Camere di Commercio della rete Mirabilia e in particolare i Pid hanno deciso di creare un’iniziativa sperimentale che permettesse, con un’innovativa metodologia di networking, una collaborazione continua e guidata tra le imprese.

Sono nate le prime tavole rotonde virtuali con lo scopo di far nascere progetti collaborativi e innovativi in ambito turistico per la valorizzazione dei territori dell’Associazione Mirabilia. 26 sono le imprese che hanno partecipato ai primi due incontri di presentazione provenienti da tutta Italia: dalle Dolomiti al tacco fino alle isole. Dopo gli incontri conoscitivi sono nate le prime connessioni tra le imprese di diversi settori e quelle esperte in tecnologia che hanno dato forma ai primi progetti scalabili e replicabili a livello nazionale, in grado di diventare delle best practice.

Le Camere di Commercio, in particolare il gruppo operativo composto dai referenti Pid di 5 Camere di commercio (Basilicata, Chieti – Pescara, Genova, Sassari, Treviso-Belluno), fanno da regia agli incontri, pianificano le azioni strategiche, allargano le connessioni con altri soggetti istituzionali, europei ed extra europei, stanno programmando approfondimenti tematici a cui saranno chiamati a partecipare diversi esperti (dall’avvocato di cybersecurity alla rete Een per i finanziamenti europei eccetera) e si occuperanno della promozione dei progetti attraverso un’attività di marketing territoriale.