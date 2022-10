Circle è stata premiata con l’Alice Logistics Innovation Award for Logistic Nodes, premio promosso dalla piattaforma tecnologica europea Alice.

Il premio è stato assegnato a Circle per il Port Rail Shunting Optimisation Tool, come ha spiegato Alexio Picco, presidente di Magellan Circle e managing director di Circle Group esprimendo così propria soddisfazione: «Da anni siamo impegnati in ricerca e innovazione nell’ambito della logistica e partecipiamo attivamente ad associazioni e network per la promozione di sistemi evoluti di ottimizzazione e interoperabilità nella Supply Chain. Questo Award di livello internazionale, riconosciuto nell’ambito di Alice che è la piattaforma europea per la definizione della strategic research agenda dell’innovazione della logistica, rende merito al nostro impegno in questo campo e, nello specifico, alla spinta all’ottimizzazione nel mondo del trasporto merci via ferrovia».

Tale riconoscimento conferma la strategicità dell’approccio Circle Group al tema

dell’innovazione e in relazione alle soluzioni di ottimizzazione & decision support system

nonché la coerenza prospettica degli ulteriori investimenti in corso sul tema all’interno del

Piano “Connect 4 Agile Growth”.

Il riconoscimento è basato sulla valutazione dei principali risultati e casi di implementazione

derivati dai progetti R&I come potenziali percorsi di implementazione sulla collaborazione e il coordinamento della logistica. Il giudizio è stato assegnato sulla base dei seguenti tre criteri: collegamento tra il progetto finanziato dalla R&I e la sua implementazione; successo dell’implementazione sul mercato e, infine, scalabilità e potenziale di crescita.

L’award selection committee era formato da 5 esperti membri di Alice: Salvador Furió Pruñonosa, Valencia Port Foundation; Lamia Kerdjoudj, Feport; Elvina Nowak, Alice; Giuseppe Dall’Asta, Interporto di Bologna; Kris Neyens, Vil.