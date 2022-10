La scuola primaria di Caperana a Chiavari sarà oggetto di interventi di adeguamento sismico.

Il via libera arriva dalla giunta che ha approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo per procedere con i lavori necessari alla messa in sicurezza la struttura, per un importo complessivo pari a 1.300.463,89 euro.

«Andiamo avanti con la programmazione, iniziata lo scorso mandato, per riqualificare il patrimonio scolastico cittadino, come è successo alle Mazzini Est e Ovest, alla G.B. Della Torre, all’asilo Soracco e alla scuola di Sampierdicanne − afferma il sindaco Federico Messuti −. Un intervento corposo che ribadisce la massima attenzione per il mondo della scuola e per la sicurezza dei nostri ragazzi, priorità indiscussa per la nostra amministrazione».