Per interventi sulla campata del ponte, nell’ambito del cantiere Autostrada A10 dei Fiori – Genova/Ventimiglia, in via dei Reggio – tratto sottostante il cavalcavia autostradale – fino al 31 dicembre sono stabilite le seguenti prescrizioni:

limite max di velocità di 30 km/h senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico divieto di sorpasso divieto di sosta e di fermata, con rimozione forzata dei veicoli inadempienti nel tratto tra i civv. 43r e 49r.

Per lavori di adeguamento del nodo di Pontedecimo (variante di tracciato lungo torrente Verde) fino al 30 novembre, in discesa al torrente Verde all’altezza dello spigolo ponente del civ. 1B, è vietato il transito (esclusi mezzi afferenti al cantiere) ed è allestito un percorso pedonale protetto da idonei manufatti.

Fino al 26 ottobre in via Militare di Borzoli – tratto tra km. 4.6 e km. 4.9 – sono stabiliti:

limite max di velocita di 30 km/h divieto di sorpasso senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri divieto di fermata veicolare

per la realizzazione di piazzole di aerazione nell’ambito dei lavori per la realizzazione del Terzo Valico ferroviario.

Fino all’11 novembre per lavorazioni alle tubazioni del gas in via Ferri, tratto tra il civ. 5 e l’intersezione con via Borzoli sono stabilite le seguenti prescrizioni:

limite max di velocità di 30 km/h senso unico alternato regolato da movieri divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per i veicoli inadempienti, esclusi veicoli afferenti al cantiere, sul lato levante, nel tratto tra i civv. 3 e 5.

Fino al 3 maggio 2023, per lavori infrastrutturali di potenziamento sul Nodo di Genova tratta A.V. – A.C./Terzo valico dei Giovi, in via dei Rebucchi – tratto tra il palo di illuminazione pubblica N52 e via Ferri – sono istituiti:

limite max di velocità di 30 km/h divieto di sosta e con sanzione accessoria della rimozione coatta dei veicoli.

Per la realizzazione della rampa provvisoria di accesso alla linea ferroviaria fino al 24 ottobre 2023, nel tratto di via Ferri tra via Quartini e il tratto di monte di via dei Rebucchi, sono stabiliti il limite max di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso.

Sul marciapiedi lato ponente – tra il tratto a mare di via dei Rebucchi e via Quartini – il transito è vietato e la fermata AMT sulla direttrice monte-mare è spostata all’altezza del civ. 32.

Fino al 7 gennaio 2023, nella fascia oraria 22.30 – 5 nei giorni lavorativi, in via Ferri – tratto tra il ramo di mare di via dei Rebucchi e via Quartini sono vietati transito veicolare e pedonale.

In via Chiaravagna, via Borzoli e via Bissone, fino al 31 dicembre, sono state modificate la circolazione e la sosta di veicoli per l’esecuzione di lavori propedeutici alla sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna.

In via sperimentale fino al 7 aprile 2023, in zona Aeroporto, sono stabilite queste prescrizioni in:

via Albareto – tratto tra civ. 15 e via Siffredi

obbligo di proseguire dritto all’intersezione con via Buccari

via Buccari (rami di monte e di ponente)

limite max di velocità di 30 km/h divieto di transito a veicoli o complessi di veicoli con lunghezza sup. a 11 mt. senso unico di marcia con direzione levante – ponente nel ramo di monte senso unico di marcia con direzione monte – mare nel ramo di ponente in uscita su via Albareto possibilità di svolta verso destra, nella carreggiata monte di via Albareto, e consentita la svolta verso sinistra, nella carreggiata mare di via Albareto divieto di fermata su lato monte e lato ponente della strada intersezione tra via Buccari e via Albareto regolata da impianto semaforico obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso sinistra (verso il ramo di monte) per i veicoli che percorrono il ramo di levante, all’intersezione con il ramo di monte

via Buccari (ramo che da via Albareto adduce a via Siffredi)

divieto di transito all’intersezione con via Albareto divieto di transito all’intersezione con via Siffredi area di sosta regolata, da segnaletica installata su carreggiata, con accesso consentito ai soli veicoli provenienti dal ramo di levante di via Buccari obbligo di dare precedenza e di svoltare a destra per i veicoli che si immettono nel ramo di levante di via Buccari dalla citata area di sosta

via Siffredi (direttrice ponente-levante, tratto tra via Montecchi e rotatoria via Siffredi/via Albareto)

obbligo di proseguire dritto all’incrocio con via Buccari obbligo di svolta verso destra ai veicoli che si immettono dalle strade e dalle proprietà laterali autorizzate divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

via Siffredi (direttrice levante – ponente, tratto tra via Montecchi e rotatoria via Siffredi/via Albareto)

consentita la svolta verso sinistra, regolata con impianto semaforico, all’intersezione con via Buccari, esclusi veicoli o complessi di veicoli aventi lunghezza superiore a 11 mt. obbligo di svolta verso destra ai veicoli che si immettono dalle strade e dalle proprietà laterali autorizzate divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

Fino al 31 dicembre in via Pionieri e Aviatori d’Italia – tratto da via Albareto a rotatoria Castruccio – sono stabiliti il limite max di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso.

Per lavori propedeutici alla modifica della viabilità sponda sinistra del torrente Polcevera fino al 17 dicembre in via alla Fiumara:

– segmento stradale lato ponente tra la rampa di accesso all’RDS Stadium e il rilevato ferroviario è istituito il divieto di circolazione esclusi mezzi afferenti al cantiere e mezzi di soccorso

– segmento stradale lato levante di via alla Fiumara tra la rampa di accesso all’RDS Stadium e il rilevato ferroviario è istituito l’obbligo di proseguire diritto all’intersezione con il segmento di ponente della via e per i veicoli provenienti dal sottovia ferroviario più a ponente sono istituiti gli obblighi di dare la precedenza e di svoltare verso sinistra.

Fino al 25 aprile 2023, per l’esecuzione di lavorazioni inerenti la realizzazione del Parco del Ponte, in via Argine Polcevera – tratto tra ponte Monsignor Romero e via Campi – sono stati stabiliti:

limite max velocità di 30 km/h divieto di sorpasso divieto di fermata su ambo i lati della strada.

In via della Superba, fino al 31 dicembre, per i lavori nell’ambito della nuova viabilità del bacino portuale di Sampierdarena, nel tratto a mare dell’intervento, compreso tra le intersezioni regolamentate da rotatoria Tenco e via S. Giovanni d’Acri, sono stabilite queste prescrizioni:

senso unico di circolazione, con direzione di marcia ponente-levante limite max velocità di 30 km/h divieto di circolazione per motocicli, ciclomotori e velocipedi divieto di circolazione pedonale.

A Cornigliano, per lavori di fresatura e asfaltatura, in via Dufour, fino al 31 ottobre è stabilito il divieto di transito, esclusi veicoli diretti a/provenienti da proprietà laterali carrabili.

E, inoltre, sono vigenti in:

via Piana

senso unico di marcia con direzione mare-monte

via Oneto – tratto tra le intersezioni con via Piana e via Marino

senso unico di marcia con direzione levante-ponente

via Marino

senso unico di marcia con direzione mare-monte

via dei Domenicani

obbligo di arresto all’intersezione con via Cervetto per i veicoli provenienti da via Marino.

Per la cantierizzazione del complesso di opere che ridisegneranno la viabilità portuale del bacino di Sampierdarena fino al 5 maggio 2023, in viale Africa, nel tratto tra l’impalcato sovrappassante il torrente Polcevera e l’intersezione con la viabilità di collegamento al centro commerciale Fiumara, sono stabilite queste prescrizioni:

limite max velocità di 30 km/h divieto di sorpasso

Contestualmente, nel segmento stradale accesso di collegamento al terminal Messina sono stabiliti:

limite max di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso per i veicoli, all’intersezione con la viabilità principale, obbligo di fermarsi e di dare la precedenza.

Nel quartiere di Certosa, per il cantiere lavori del prolungamento della metro (tratta funzionale Brin-Canepari), fino al 22 dicembre 2023 sono stati istituiti nelle vie in elenco:

piazza Palli – tratto tra civ. 2C r di via Mansueto e intersezione con via Mansueto

divieto di fermata senso unico di marcia per la direzione ponente limite di velocità 30 km/h

piazza Palli – tratto corrispondente all’intera area a ponente del parcheggio sopraelevato

divieto di fermata divieto di circolazione veicolare e pedonale esclusi veicoli impegnati nelle lavorazioni

via Mansueto – tratto tra civ. 2r e civ. 20r

senso unico di marcia per la direzione levante limite max di velocità di 30 km/h percorso pedonale sul margine mare

piazzetta delle Penne Nere – tratto tra via Canepari e via Mansueto

limite max di velocità di 30 km/h doppio senso di circolazione senso unico alternato con precedenza ai veicoli circolanti in direzione levante nel tratto sottostante l’impalcato ferroviario settori di sosta rasenti al marciapiede su entrambi i lati nel tratto a ponente del sottopasso ferroviario, riservati allo stazionamento di autocarri e motocarri per brevi operazioni di carico e scarico

via Tasso – tratto tra via Canepari e piazza Palli

divieto di circolazione veicolare e pedonale esclusi veicoli afferenti alle lavorazioni.

E, nell’ambito dei lavori di ricollocazione condotte utenze gas, acquedotto e fognatura, fino alla mezzanotte del 20 dicembre nei segmenti stradali in elenco sono istituiti:

via Persio

senso unico di marcia per la direzione mare-monte

via Vedovi

senso unico di marcia per la direzione mare-monte divieto di fermata

via Mansueto

tratto compreso tra il civ. 2 e l’intersezione con via Vedovi

divieto di fermata divieto di circolazione esclusi mezzi afferenti al cantiere e veicoli diretti e provenienti dagli accessi carrabili compatibilmente con le fasi di lavorazione.

via Mansueto

tratto compreso tra l’intersezione con via Vedovi e il civ. 24 r

senso unico di marcia per la direzione ponente-levante divieto di fermata.

Fino al 30 marzo 2023, in Sopraelevata, passo a via di Francia, via di Francia, via de Marini, via Balleydier e via Scappini, saranno stabilite modifiche alla circolazione e alla sosta per interventi di riqualificazione Sistema A7-A10-A1- Nodo S. Benigno.

Fino al 28 aprile 2023 in via di Francia – tratto tra il civ. 7 e l’intersezione con via De Marini – è stabilito il divieto di transito sulla pista ciclabile.

Dalle ore 21 alle 6.30 nei giorni 29 – 31 ottobre e 1°- 2 – 3 – 4 – 5 novembre è interdetto l’accesso alla direttrice levante della strada Sopraelevata per le provenienze dal casello autostradale di Ge-Ovest.

Dalle ore 20 alle 6.30 dei giorni 29 – 31 ottobre e 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 novembre nei segmenti stradali in elenco sono stabiliti:

via Balleydier

limite max di velocità di 30 km/h divieto di transito nel tratto tra via Milano e via Scappini accesso consentito all’edificio MSC (civ. 5) consentito da via Milano con circolazione regolata da movieri divieto di fermata nel tratto tra via Milano via De Marini

via Milano

limite max di velocità di 30 km/h nel tratto tra lo sbocco della galleria e via Chiesa

via Scappini

divieto di transito nel sottopasso di collegamento con via Balleydier

via De Marini – tratto tra via Scappini e via Chiesa

limite max di velocità di 30 km/h divieto di fermata

ponte Elicoidale – rampa proveniente da lungomare Canepa

limite max di velocità di 30 km/h divieto di transito sulla corsia lenta, nella fascia oraria 21 – 6.30, nel tratto in adiacenza a via Balleydier.

Fino al 30 ottobre sono stabilite anche queste indicazioni in:

Sopraelevata – rampa in uscita che adduce a via di Francia

limite max di velocità di 30 km/h

via di Francia

limite max di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso tra civ. 7 e intersezione con via Scarsellini divieto di circolazione nella carreggiata monte tra civ. 15 e via Scarsellini divieto di transito veicolare nella carreggiata di monte di via di Francia tra i civv. 7 e 15 esclusi i veicoli che si devono dirigere e/o che provengono da proprietà laterali carrabili e attività economiche del tratto di via di Francia tra i civv. 7 e 15 ai veicoli autorizzati di cui al punto precedente è consentita la circolazione a doppio senso di marcia, solo sulla carreggiata a monte di via di Francia – tratto tra lo spigolo a ponente del civ. 13 e il civ. 15 per i veicoli che percorrono i segmenti stradali di cui ai due punti precedenti è istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza con obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con la carreggiata centrale di via di Francia senso unico di circolazione con direzione levante-ponente sulla carreggiata centrale, nella corsia di monte – tratto tra civ. 7 e via Balleydier divieto di transito veicolare nel tratto di carreggiata centrale, sulla corsia di mare – tratto tra civ. 7 e via Balleydier doppio senso di marcia nel tratto tra via Balleydier e l’intersezione con via Scarsellini, carreggiata mare divieto di transito ai veicoli aventi altezza sup. a 4 mt. – tratti tra via Scarsellini e via Balleydier e tra civ. 7 e via Balleydier divieto di fermata nei tratti interessati dalle lavorazioni.

via Balleydier – tratto tra via Albertazzi e via di Francia

limite max di velocità di 30 km/h obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con via di Francia divieto di transito verso via di Francia ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 ton.

via de Marini

divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 ton.

via Balleydier – tratto tra sottopasso di via de Marini e sottopasso di via Scappini

limite max di velocità di 30 km/h senso unico di circolazione con direzione monte-mare obbligo di proseguire diritti per autotreni, autoarticolati e autosnodati all’intersezione con il sottopasso di collegamento con via Scappini divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

sottopasso di collegamento tra via Scappini e via Balleydier

limite max velocità di 30 km/h senso unico di circolazione con direzione levante-ponente divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare.

Fino al 15 novembre sono stabilite queste prescrizioni in:

via di Francia – tratto tra rotatoria di via Scarsellini e via Balleydier

limite max di velocità di 30 km/h divieto di transito nella corsia di mare (corsia lenta) della carreggiata direzione levante, nel tratto tra rotatoria di via Scarsellini e spigolo a ponente del civ. 42 Ar di via di Francia

via di Francia – tratto tra rotatoria di via Scarsellini e via Balleydier

limite max di velocità di 30 km/h divieto di transito nella corsia di monte (corsia di sorpasso) della carreggiata direzione levante, nel tratto tra la rotatoria di via Scarsellini e lo spigolo a ponente del civico 42Ar di via di Francia

ponte Elicoidale direttrice levante/ponente – tratto tra via Albertazzi e viadotto della Camionale

limite max di velocità di 30 km/h divieto di transito nella corsia di ponente (corsia lenta) divieto di fermata

ponte Elicoidale direttrice ponente/levante – tratto tra lungomare Canepa e viadotto della Camionale

limite max di velocità di 30 km/h divieto di transito nella corsia di levante (corsia lenta) divieto di fermata.

A Struppa, per lavori di adeguamento idraulico del tratto terminale del rio Rosata fino al 31 dicembre in via Rosata, a centro strada, nel tratto tra il civ. 5 e passo Rosata è istituito il divieto di fermata.

Fino al 19 ottobre 2023, sono stabilite queste prescrizioni in:

via Rosata – tratto tra l’intersezione con via Pedullà e via Canepa

limite massimo di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso senso unico di circolazione con direzione ponente-levante divieto di fermata

via Rosata – tratto tra il civ. 9Ar e salita Serino

limite max di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso senso unico di circolazione con direzione monte-mare sul lato ponente della strada – tratto tra civ. 9A r e passo Rosata senso unico di circolazione con direzione mare-monte sul lato levante della strada – tratto tra civ. 9A r e passo Rosata per i veicoli che percorrono il segmento stradale di cui al punto precedente, obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con il ramo di via Rosata che da via Pedullà adduce a via Canepa senso unico di circolazione con direzione ponente-levante nel tratto di strada, ubicato sul lato mare della via, che collega i due segmenti stradali di cui ai punti 3 e 4 per i veicoli che percorrono in direzione monte il tratto a mare di via Rosata, obbligo di svoltare verso destra all’intersezione con il segmento stradale di cui al punto 6 obbligo di arresto e dare precedenza e obbligo di svolta a destra all’intersezione in prossimità del civ. 9A divieto di fermata (escluso stallo di sosta riservato a persone con ridotta capacità di deambulazione all’altezza di salita Serino)

passo chiuso Rosata

limite max di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso obbligo di fermarsi e dare la precedenza e obbligo di proseguire diritti all’intersezione con via Rosata divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

Nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza di via Trensasco, nel tratto tra il civ. 21 e il confine con il Comune di Sant’Olcese, dal 5 ottobre 2022 è interdetto il transito (esclusi veicoli di cantiere) ed è stabilito il divieto di sosta e fermata nel tratto di strada tra i civv. 15 e 19 per consentire la manovra di inversione di autobus e mezzi Amiu.

Fino al 29 luglio 2023 per l’esecuzione di lavori propedeutici alla realizzazione della galleria scolmatrice del torrente Bisagno sono stabiliti in:

via Adamoli carreggiata di ponente – tratto tra via Merello e la passerella pedonale che adduce a via Emilia

divieto di transito pedonale sul marciapiede lato torrente

via Adamoli carreggiata di levante – tratto tra ponte Gallo e la passerella pedonale che adduce a via Emilia controviali compresi

limite max di velocità di 30 km/h

via Merello

limite max di velocità di 30 km/h divieto di fermata nel segmento stradale retrostante i civv. 36, 38, 40 e 42 nel tratto tra scaletta pedonale e fine strada.

Fino al 25 giugno 2023 sono istituiti velocità max di 30 km/h, divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti nell’area di proiezione del viadotto, interessato da lavori, dell’autostrada A12 su via delle Gavette con l’aumento di una porzione di asfalto di circa 10 mt.

La circolazione, anche pedonale, è regolamentata da movieri per consentire in sicurezza scarico e carico di materiali.

Fino al 31 ottobre, nella stessa area, è vigente il divieto di transito ai veicoli di larghezza superiore a mt 2.30 esclusi mezzi, AMT, AMIU e afferenti al cantiere.

Nel tratto tra il civ. 45r e il civ. 92r – è anche vigente il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti e la circolazione è regolata da impianto semaforico con precedenza ai veicoli in salita a semaforo spento.

All’altezza del passo carraio contraddistinto dal numero 67r del tratto citato, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra in direzione discendente.

La linea AMT S.I. 13 con direzione discendente effettua la fermata in prossimità del circolo ricreativo all’altezza del civ. 60.

Fino al 31 dicembre, in passo Ponte Carrega, tratto tra il civ. 64 Ar e la rampa provvisoria di collegamento con piazza Adriatico, sono stabiliti limite max di velocità di 30 km/h e divieto di fermata nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni.

Per l’esecuzione di lavori di adeguamento idraulico del rio Torre di Quezzi – II lotto – in lungobisagno Dalmazia, tratto tra via Ponte Carrega e piazza Adriatico, sono stabilite fino al 28 ottobre le seguenti prescrizioni:

limite max di velocità di 30 km/h divieto di sorpasso divieto di fermata veicolare sul lato ponente della strada esclusi mezzi TPL nell’area di fermata divieto di fermata sul lato levante della strada nel tratto tra lo stipite di mare del civ. 59 e lo stipite di monte del civ. 59A.

In piazza Adriatico, fino al 31 dicembre sono disposte alcune modifiche di circolazione stradale:

senso unico con direzione mare-monte nel segmento stradale tra i civv. 3, 4, 5, 6, il civ. 7 e l’area verde a centro piazza senso unico con direzione levante-ponente nel segmento stradale tra il civ. 6 e passo Ponte Carrega senso unico con direzione monte-mare nel segmento stradale tra i civv. 3, 4, 5, 6, e i civv. 53, 55, 57 e 59 di lungobisagno Dalmazia per i veicoli che percorrono il segmento stradale di cui al punto precedente obbligo di fermarsi e di dare la precedenza all’intersezione con il ramo principale di piazza Adriatico da lungobisagno Dalmazia sosta consentita con disposizione rasente il marciapiede nei segmenti stradali intorno ai civv. 3, 4, 5, 6, 7 e all’area verde a centro piazza divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

Per lavori di riassetto idrogeologico e consolidamento della strada tra S. Eusebio e Bavari, nell’ambito dei lavori sul bacino del torrente Bisagno fino al 30 dicembre, nelle fasi di volta in volta interessate alle lavorazioni sono istituiti in:

area F – fase 1

via Montelungo in prossimità del bivio Antiga nei pressi del palo P.I. S569

limite della velocità max a 30 km/h senso unico alternato a vista con precedenza ai veicoli provenienti da S. Eusebio in direzione Bavari

area F – fase 2

via Montelungo dopo il bivio Antiga nei pressi del palo P.I. S49

limite della velocità max a 30 km/h senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

In centro città, per il cantiere lavori del park interrato, fino al 28 febbraio 2023 in piazza del Portello e nel tratto iniziale da monte di via Interiano sono vigenti il limite max di velocità di 30 km/h e il divieto di fermata (esclusi bus AMT sulle aree di fermata tracciate).

Fino al 14 dicembre, sempre in piazza Portello, prima corsia lato monte nel tratto che dalla galleria Bixio arriva a via Caffaro, e all’interno della galleria in corrispondenza dell’ingresso a monte, nella corsia riservata ai mezzi pubblici sono istituiti il divieto di transito e il limite max di velocità di 30 Km/h. La circolazione nel tratto iniziale di via Caffaro è regolata da movieri.

In vico dell’Olio, per lavori di cantiere al civ. 2, fino al 13 dicembre è istituito il divieto di transito ai pedoni.

In zona Foce fino al 15 marzo 2023 in viale Emanuele Filiberto Duca di Aosta è istituito il limite di velocità max di 30 km/h per lavori propedeutici al restyling delle aiuole.

Fino al 31 dicembre, per lavori di adeguamento alla normativa antincendio della copertura del mercato comunale, in piazza Scio sono istituiti:

divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti divieto di transito su tutto il lato a ponente prospicente la struttura divieto di sosta e fermata con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti sul lato monte/levante fronte mercato per una lunghezza di 2 mt.

A San Fruttuoso per lavori di rinnovamento della rete gas in via Torti – tra piazza Terralba e via Marina di Robilant – tratto tra il civ. 31 e l’intersezione con via Marina di Robilant fino al 31 ottobre:

è istituita la limitazione della velocità max a 30 km/h è istituito il divieto di sosta e fermata con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti.

Per lavori alla rete gas fino al 29 ottobre, in corso Gastaldi e via Corridoni, nei tratti progressivamente interessati dalle lavorazioni:

è istituita la limitazione della velocità max a 30 km/h è istituito il divieto di sorpasso è soppressa la corsia riservata ai veicoli TPL in corso Gastaldi (direzione levante) e in via Barrili (direzione mare).

Fino al 30 novembre, esclusi giorni festivi, nella fascia oraria 20.30 – 5.30, in corso Gastaldi e in via Barrili sono stabiliti anche:

limite max di velocita di 30 km/h divieto di sorpasso divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta dei veicoli inadempienti.

Per lavori sulla rete dei tubi delle acque bianche fino al 3 novembre in via Lavinia – tra i civv. 38G e 49 – sono istituiti il divieto di transito e il divieto di fermata con rimozione forzata dei veicoli inadempienti.

Per lavori di rifacimento e impermeabilizzazione soletta e nuova pavimentazione fino al 18 novembre nel segmento stradale della carreggiata a mare di corso Italia prospiciente i bagni Lido, è istituito il divieto di transito sulla pista riservata ai velocipedi.

Fino al 16 dicembre nel tratto stradale di via Boccadasse – da altezza civ. 9r a fondo strada – è istituito il divieto di circolazione e sosta per lavori di riqualificazione del borgo.

Nella zona di Sturla, per l’attivazione di un nuovo ponte provvisorio e i lavori di adeguamento idraulico del rio Chiappeto, sono stabiliti fino al 28 febbraio 2023:

in via delle Casette

limite max di velocità di 30 km/h nel tratto tra via dell’Arena e il ponte di nuova realizzazione divieto di transito veicolare e pedonale tra il ponte di nuova realizzazione e il termine a mare della strada.

in via Pontevecchio, in prossimità dell’intersezione con il ponte di nuova realizzazione che collega a via delle Casette

limite max di velocità di 30 km/h obbligo di arresto e di dare precedenza ai veicoli provenienti dal ramo a mare.

A Nervi – per l’attività di messa in sicurezza del sottopasso di corso Europa che grava su via del Commercio – fino al 29 ottobre – esclusi giorni festivi e prefestivi:

in via del Commercio – dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo – divieto di transito a partire dall’intersezione con via Oberdan per i primi 70 mt. fino all’intersezione con via Pagano e divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti in via Pagano doppio senso di marcia nel tratto tra l’intersezione con via del Commercio e l’attraversamento pedonale al termine della tracciatura del capolinea della linea bus AMT 17 in via Biasoli i veicoli diretti in via Oberdan giunti all’intersezione con via Pagano, hanno l’obbligo circolatorio antiorario per via del Commercio e devono immettersi nella disciplina viaria indicata sopra con obbligo d’arresto all’intersezione con via del Commercio, nel tratto in cui è ripristinato il doppio senso di circolazione. in via Oberdan – tratto tra i civv. 45 – 51nn. divieto di sosta e fermata con la rimozione forzata dei veicoli inadempienti.

Lavori in corso, anche Municipio per Municipio, e ordinanze di polizia locale al link: https://bit.ly/3SK0OHJ