Sabato 22 e domenica 23 ottobre tornano, a Busalla, la Festa d’autunno e la sagra delle trofie di castagna, per una due giorni all’insegna della bontà dei prodotti tipici, del calore dei mercatini e della musica, a cura della locale Pro Loco.

Protagoniste assolute del weekend saranno, naturalmente, le trofie di castagne, preparate a mano dalla gastronomia “Barattino” e dalla pasta fresca “Rina”, da gustare assieme ad altre specialità presso il ristorante allestito dalla Pro Loco nell’area della Piccola, in piazza Colombo, aperto sabato a pranzo e cena e la domenica a pranzo. Lungo le vie del paese troveranno invece posto i mercatini degli antichi sapori, dell’artigianato e dei prodotti etnici, e gli stessi negozi del Civ Il Ninfeo rimarranno aperti eccezionalmente anche domenica. Presso gli standi di Macciò e piazza Colombo, inoltre, si potranno assaggiare frittelle e canestrelli di castagne, castagnaccio e tanto altro.

Tra le iniziative collaterali, la mostra micologica allestita in piazza Colombo dal gruppo”Il Cerchio delle Streghe”. Sabato, in piazza Macciò a partire dalle 15,30, Alice Eventi organizzerà giochi e intrattenimento per i bambini, mentre alle 16 sarà inagurato il nuovo laboratorio artigiano di Monica Colombara in via Grottin e, in serata, il Duo di Kappe suonerà dal vivo le più belle canzoni degli anni ’70, ’80 e ’90 negli stessi spazi del ristorante, alla Piccola.

Domenica è poi in programma il corteo del gruppo storico “I Gatteschi”, una vera e propria sfilata di armigeri che muoverà da piazza Ferralasco per attraversare tra le 14,30 e le 18,30 tutto il centro, inscenando dei combattimenti in perfetto stile medievale. Sempre in piazza Ferralasco lo shop”6fuori” metterà a disposizione per delle prove gratuite le sue nuove ebike da strada, sterrato e città. Il tutto, naturalmente, nel rispetto delle norme di comporamento anti Covid-19 ancora vigenti.

La Festa d’Autunno e la Sagra della Trofia di Castagna sono organizzate dalla Pro Loco di Busalla con il patrocinio del Comune. In caso di maltempo o allerta meteo, la Festa d’Autunno sarà rimandata al successivo weekend del 29 e 30 ottobre.