Con riferimento all’assemblea ordinaria di Bper Banca spa convocata per il giorno 5 novembre 2022 il consiglio di amministrazione di Bper Banca spa ha deliberato di convocare l’assemblea anche in sede straordinaria per deliberare in merito alla fusione per incorporazione di Banca Carige spa e Banca del Monte di Lucca spa in Bper Banca spa e ad alcune modifiche dello statuto sociale, e di integrare pertanto il predetto avviso di convocazione nei termini di seguito indicati.

L’assemblea straordinaria e ordinaria di Bper Banca spa è convocata per il 5 novembre 2022, alle 9, in unica convocazione, nei locali assembleari del “Bper Forum Monzani”, in Modena, via Aristotele n. 33, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte straordinaria

Fusione per incorporazione di Banca Carige spa e Banca del Monte di Lucca spa in Bper Banca spa; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 1, 5, 10, 11, 13, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 38, 39; eliminazione degli artt. 36 e 44 e rinumerazione degli artt. da 37 a 43; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Integrazione del consiglio di amministrazione mediante nomina di un consigliere ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;2. Modifica della Politica in materia di remunerazione 2022 approvata dall’assemblea del 20 aprile 2022, nella parte relativa al Piano di Incentivazione di Lungo Termine e conseguente aggiornamento della Sezione I della “Relazione 2022 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”; deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Modifica del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (ILT) 2022-2024 basato su strumenti finanziari approvato dall’Assemblea del 20 aprile 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto dell’avviso di convocazione dell’assemblea qualora, prima del suo svolgimento, dovessero sopravvenire modifiche delle disposizioni normative applicabili e/o nuovi provvedimenti da parte delle autorità competenti che rendessero necessaria od opportuna la revisione e/o l’aggiornamento delle modalità di svolgimento della riunione in connessione con temi di sicurezza e/o salute pubblica. Le eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell’avviso di convocazione.