Chiusura negativa per la Borsa di Milano: il Ftse Mib ha terminato a -1,27% (20.466 punti). Sulla stessa linea l’All share a -1,25% (22.262 punti). Il Ftse italia Growth perde lo 0,53% a 8.810 punti. Pochi i titoli in rialzo nel listino principale: Moncler (+2,77%) è l’unico degno di nota. In calo Azimut Holding (-5,6%), Leonardo (-4,72%) e Tenaris (-4,69%).

Anche le Borse europee chiudono in calo con i timori di una recessione globale. Sotto i riflettori anche le mosse delle banche centrali per rallentare la corsa dell’inflazione mentre non si allentano le tensioni sui titoli di Stato che registrano un netto aumento dei rendimenti. Archiviano la seduta in terreno negativo Londra (-0,86%), Francoforte (-0,39%) e Parigi (-0,25%).

Quotazioni del petrolio in calo: scende il Wti a 86,55 dollari al barile (-3,13%). Il Brent è venduto a 92,39 dollari al barile (-2,02%).

Nel mercato dei cambi cala l’euro-dollaro a 0,969395 (-0,11%). Risale l’euro-yen a 142,349 (+0,6%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha chiuso in aumento a 246 punti base (+3,48%). In rendimento sale a +4,79%.