È stato perfezionato il closing dell’operazione di integrazione con Maxi Zoo da parte di Arcaplanet, l’azienda già leader nella distribuzione specializzata nel Pet Care che dal 1° ottobre 2022 arriva a contare 489 pet store e 2700 dipendenti in totale iniziando così un nuovo corso, caratterizzato da importanti investimenti, assunzioni e nuovi servizi per i Clienti e i loro Pet.

Acquisita a giugno 2021 dal fondo Cinven, rilevata da Permira, Arcaplanet ha contestualmente raggiunto un’intesa per portare nella propria orbita Maxi Zoo Italia, in accordo con la tedesca Fressnapf (proprietaria della stessa Maxi Zoo). Dopo la cessione di alcuni negozi come richiesto dall’Autorità Antitrust è ora al via il nuovo corso del Gruppo integrato a partire da sabato scorso.

Arcaplanet attraverso la recente acquisizione dei punti vendita Maxi Zoo (150 negozi) rafforza così la sua leadership e avvia importanti progetti di investimenti e assunzioni oltre a lanciare nuovi servizi che potenzieranno l’omnichannel.

L’omnicanalità del Gruppo viene così ulteriormente rafforzata: sono previsti investimenti per l’espansione della rete fisica e per l’aspetto digitale tra sviluppo e-commerce, acquisizione dati e digitalizzazione. Tra questi ultimi molto significativi quelli attinenti al canale digitale, con l’avvio di nuovi servizi esclusivi pensati per la propria Clientela attraverso una App proprietaria. Esempio ne è il “Ordina” online e “Ritira” in negozio (Click & Collect) che, lanciato a luglio 2022, vanta già l’apprezzamento da parte della clientela digitale che ne fa uso per il 25%. Ulteriori nuovi servizi e una loyalty sempre più forte per l’oltre milione e mezzo di clienti fidelizzati e attivi (pari all’85% del totale).

L’assortimento sarà allargato con il veloce inserimento dell’intera gamma offerta in tutti i punti vendita della catena: migliaia di prodotti di Pet Food e non Food, di marche e di brand in esclusiva, saranno disponibili in tutti i negozi ed ancora più numerosi saranno i prodotti aggiunti all’assortimento online.

Il Gruppo Arcaplanet è la catena italiana specializzata nella distribuzione di prodotti per animali domestici. In oltre venticinque anni dalla sua costituzione, l’azienda è cresciuta notevolmente espandendosi in Italia e anche oltreconfine con 2 punti vendita in Svizzera. Con la recente integrazione con il Gruppo Maxi Zoo il Gruppo oggi conta 490 Pet store, una piattaforma di vendita online e un totale di 2700 dipendenti. Attualmente, l’insegna conta globalmente un milione e mezzo di clienti attivi, rispondendo alle esigenze di tutti gli animali domestici, attraverso un’offerta innovativa di prodotti e servizi, inclusi marchi esclusivi di alta qualità, come Virtus, In The Nature, Next e Hi Fish. Acquisita a giugno 2021 dal fondo Cinven, l’azienda vede nel proprio azionariato la presenza del Gruppo tedesco Fressnapf già proprietaria dell’insegna Maxi Zoo. I punti vendita del Gruppo sono caratterizzati da molteplici format e dimensioni, da un minimo di 150 mq fino agli oltre 1.000 mq dei formati Large.

Inoltre, la nuova realtà – Gruppo Arcaplanet – può oggi contare su una logistica integrata che viene raddoppiata, il che permetterà già da subito un impatto ambientale molto ridotto rispetto al passato, quando i negozi Maxi Zoo venivano principalmente riforniti direttamente dalla Germania.

Così commenta l’amministratore delegato Nicolò Galante: «La traiettoria di business è chiara e le sinergie create con l’integrazione sono importantissime sotto ogni aspetto. Con l’integrazione dei 150 punti fisici di Maxi Zoo diventiamo oggi una delle realtà più importanti nella distribuzione italiana e il terzo player per quanto riguarda la vendita specializzata on line. Questo ci permetterà di svolgere al meglio la nostra mission che è di aiutare tutte le persone che adottano e tutti gli animali da compagnia. I prossimi tre anni saranno molto impegnativi per tutto quello che rappresenteranno nella crescita globale del nostro Gruppo».