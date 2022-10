Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,55%, l’Ftse All share dello 0,58%. Tra i maggiori rialzi Tenaris (+1,92%), Finecobank (+1,57%), Cnh Industrial (+1,47%) e Bper Banca (+1,09%). In flessione i titoli Campari (-2,03), Hera (-1,83%) e Diasorin (-1,33%).

Mercati azionari del Vecchio continente in genere poco sopra la parità in avvio di giornata: Londra ha aperto in rialzo dello 0,1%, con Parigi e Francoforte in crescita dello 0,2%. Più tonica Amsterdam (+0,8%), mentre Madrid scende dello 0,1%.

Mercati azionari asiatici e dell’area del Pacifico in direzioni diverse dopo lo sblocco di 15 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche degli Usa e in attesa delle mosse delle banche centrali. Tokyo si avvia alla chiusura con l’indice Nikkei 225 in timido rialzo (+0,2%).

Quotazioni del petrolio in ascesa con il Wti a 82,75 dollari al barile (+0,83%) e il Brent a 90,61 dollari al barile (+0,64%).

Euro in lieve calo questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 0,9837 in calo dello 0,22% rispetto alle quotazioni di ieri sera a New York.

Sullo yen l’euro sale invece leggermente a quota 146,9.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 242 punti base (+0,15%). Il rendimento è a +4,73%.