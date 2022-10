È partito il nuovo Piano intensivo di verifica e controllo che Amt ha predisposto a tutela del sistema di trasporto pubblico metropolitano. Il nuovo piano punta a intensificare e rendere più efficaci le azioni di verifica, eseguendole prevalentemente con squadre miste di verificatori urbani e provinciali e localizzandole in strategici hub di interscambio o in aree in cui transitano, con un’alta frequenza, linee urbane e provinciali.

Ieri mattina, nella prima operazione che ha dato il via al nuovo Piano, sono stati controllati 946 passeggeri tra corso Europa e stazione Brignole, 65 le sanzioni emesse. Nelle prossime settimane le nuove verifiche intensive si svolgeranno con regolarità, sempre in affiancamento ai controlli mirati e ordinari: contrastare l’evasione tariffaria è un’azione strategica per l’azienda, non solo per il mantenimento dell’equilibrio dei conti, ma anche per tutelare coloro che utilizzano e pagano correttamente il servizio, nonché per fare da deterrente rispetto a chi tenta di viaggiare in modo irregolare.

Ieri mattina, tra le 7 e le 10, in una delle fermate di corso Europa nei pressi dell’ospedale San Martino, una squadra composta da 15 verificatori di titoli di viaggio ha effettuato i controlli sulle linee urbane 16, 17, 18, 44, 45, 48 e sulle provinciali 775 e 776. Su 538 persone controllate, 41 sono state sanzionate per mancanza di un titolo di viaggio valido: 22 hanno ricevuto il verbale, mentre 19 hanno pagato subito l’oblazione di 41,50 euro. Al termine di queste prime due ore di verifiche il tasso di evasione è risultato pari al 7,6%.

Successivamente, tra le 10 e le 12, la squadra si è spostata nei pressi della stazione Brignole dove, in viale Thaon di Revel, viale Caviglia e piazza Verdi, sono stati controllati 408 passeggeri che hanno viaggiato sulle linee 17, 18, 36, 37 e 46 e sulle provinciali 715, 725, 727, 775, 776. Questa volta erano 24 le situazioni irregolari rilevate dai verificatori Amt: sette persone hanno saldato subito il costo della sanzione, mentre 17 hanno ricevuto il verbale. Il tasso di evasione relativo a questa ultima parte di controlli è sceso al 5,9%.