«I lavori su Villa Fortezza sono in via di ultimazione, in particolare su piazza Tre Ponti, e sono stati ultimati tutti i lavori interni: manca solo l’installazione dell’ascensore e a breve ci sarà l’allaccio con Ireti. Stiamo ragionando con il Municipio sulla destinazione e si è affacciata l’opportunità interessante dell’Accademia Ligustica che potrebbe contribuire a una riqualificazione importante per il quartiere di Sampierdarena. Tenendo questa interlocuzione, stiamo ragionando, quindi, su aule e spazi di studio per i giovani».

Lo ha detto il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi rispondendo all’articolo 54 presentato dalla consigliera del Pd Monica Russo in merito alla situazione di Villa La Fortezza in particolare sullo stato dei “lavori e di quali siano i progetti per individuare le funzioni al suo interno”.

«La Fortezza è un bene del Comune di Genova che vogliamo valorizzare: l’Accademia Ligustica è un soggetto importante e abbiamo un dialogo aperto con il Municipio per la destinazione dei fondi» ha aggiunto l’assessore al Patrimonio Francesco Maresca. La consigliera Russo, nella propria replica, ha ribadito l’importanza della destinazione di spazi per il Municipio e ha proposto una commissione consiliare in merito.