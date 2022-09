Da oggi è possibile effettuare, su tutti i canali disponibili (portale prenotovaccino.it, numero verde dedicato 800 938 818, farmacie che effettuano il servizio Cup e sportelli Cup delle Asl o degli ospedali) le prenotazioni per la quarta dose agli over 12. Per quanto riguarda invece la quinta dose per i soggetti immunodepressi non sarà possibile prenotarsi attraverso il portale prenotovaccino ma sarà seguito il tradizionale percorso di presa in carico attraverso le aziende ospedaliere regionali.

«Come sempre è accaduto dalla fine del 2020, quando partì la campagna vaccinale,

ci siamo immediatamente adeguati alla nuova normativa per continuare a mettere a disposizione dei cittadini i vaccini contro il Covid – spiega il presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria Giovanni Toti – Confermiamo tutti gli strumenti di prenotazione messi in campo, che con la loro duttilità hanno contribuito a portare avanti con rapidità ed efficacia in Liguria la più grande campagna vaccinale della storia: grazie ai vaccini, assieme alle cure sempre più efficaci sviluppati in questi anni, siamo riusciti a tornare alla normalità, a vivere la socialità e a lavorare, lasciandoci alla spalle restrizioni e lockdown».

Il Covid è però, anche se in misura molto diversa rispetto al passato, ancora presente e circolante: è quindi importate proteggersi con i vaccini, penso in particolare ai soggetti più a rischio, anche in vista dell’inverno, stagione generalmente più complessa sul fronte delle malattie infettive.

«La scorsa stagione fredda – dice Toti – ha visto ancora qualche momento complesso, ma grazie ai vaccini abbiamo potuto, ad esempio, tornare a vivere le feste della tradizione senza limitazioni. Si tratta di strumenti grazie ai quali possiamo non solo proteggere noi stessi e i nostri cari, ma contribuire a non sovraccaricare le strutture ospedaliere, che sono al servizio di tutti. Al momento, in Liguria l’incidenza resta bassa, a quota 296 casi ogni 100 mila abitanti a settimana, ma la curva dei contagi, dopo una lunga discesa, appare in risalita».