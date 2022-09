A seguito delle esigenze di Anas, che ha comunicato a Città Metropolitana la volontà di aumentare la produttività del cantiere per il ripristino della Galleria Taviani (tunnel delle Ferriere), per rispettare il termine dei lavori previsti, in queste settimane la Città Metropolitana di Genova ha agevolato i contatti tra il gestore e i rappresentanti delle amministrazioni locali e gli altri portatori di interesse, per concordare i tempi di chiusura notturna.

La sintesi delle consultazioni, seguite per Città Metropolitana in prima persona dal consigliere delegato alla Viabilità, ha quindi portato alla presentazione di una richiesta di una finestra temporale di apertura al transito di 15 ore, con chiusura della galleria dalle 20.30 alle 5.30 non differenziata tra feriali e festivi, a partire da lunedì 3 ottobre.

Anas è stata invitata, qualora la stessa sospendesse temporaneamente il cantiere per motivi legati alle lavorazioni o all’approvvigionamento dei materiali, a consentire il traffico nelle 24 ore.