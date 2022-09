Sabato 1 ottobre nell’Auditorium dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale (via del Molo 1, La Spezia) è in programma il convegno: “Transizione Ecologica e Idrogeno Verde. Una possibilità per La Spezia?“. Inizio alle 17:30.

A realizzare l’evento sarà l’Associazione Percorsi grazie alla collaborazione della Centrale Enel “Eugenio Montale” della Spezia, alla co-organizzazione dell’Autorità Portuale Mar Ligure Orientale e alla collaborazione di Sanlorenzo Yacht.

Ad aprire il convegno sarà il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e ai suoi saluti seguiranno quelli di: Mario Sommariva, presidente Autorità Sistema Portuale Mar Ligure Orientale; Fabio Persichetti, responsabile Centrale Enel “E. Montale” della Spezia; Adriana Beverini, presidente della “Associazione Percorsi” e “Premio Montale Fuori di Casa”.

A seguire gli interventi del professore Alessandro Abbotto, dipartimento Scienza Materiali dell’Università di Milano-Bicocca; Paolo Bertetti, vicepresidente R&D Sanlorenzo spa; Maurizio Melis, conduttore della trasmissione “Smart City, Voci e Luoghi dell’Innovazione” Radio 24 – Il sole 24 Ore e Federica Montaresi, responsabile Progetti speciali, innovazione, relazioni esterne Autorità Sistema Portuale Mar Ligure Orientale. A coordinare il pomeriggio Alice Lorgna, responsabile Pubbliche Relazioni “Associazione Percorsi” e “Premio Montale Fuori di Casa”.

«L’Associazione Percorsi − affermano in una nota congiunta la presidente Adriana Beverini e la vicepresidente Barbara Sussi − conscia dei cambi epocali che nell’ambito delle nuove energie si stanno annunciando nel mondo e anche nella nostra città, in linea con gli interessi nei confronti dell’Ambiente e del mare che il Premio Nobel Montale ha sempre manifestato, sia in poesia che in saggi in prosa, con tale iniziativa ha voluto dare un suo personale contributo sul possibile utilizzo dell’idrogeno verde come nuova risorsa energetica anche nella città della Spezia come avviene ormai in molte altre realtà».

Parlerà del tema Alessandro Abbotto, studioso delle tecnologie alla base delle produzione dell’idrogeno verde e Maurizio Melis conduttore radiofonico e divulgatore di scienza e tecnologia.

Alle 19 verranno assegnati il “Premio Montale Fuori di Casa” per il giornalismo scientifico al giornalista Maurizio Melis e il “Premio Percorsi” al professore Alessandro Abbotto.

A fine convegno saranno donati ai presenti, sino a esaurimento, copie del libro di Alessandro Abbotto “Idrogeno. Tutti i colori dell’energia” (Edizioni Dedalo).