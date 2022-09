Regione Liguria parteciperà, in qualità di capofila del progetto interreg Cambio Via, al convegno finale della Regione Toscana sul tema “La transumanza in Toscana tra passato e futuro”.

L’obiettivo dell’evento, che si terrà in provincia di Grosseto questo weekend, è rimarcare la storicità delle vie della transumanza e del movimento stagionale del bestiame lungo gli antichi tratturi, una civiltà divenuta anche patrimonio Unesco.

Il seminario coinvolge la rete territoriale che si è sviluppata con i soggetti locali, gli esperti e i tecnici toscani e presenterà nello specifico le attività e i risultati del progetto Cambio Via, che terminerà le sue attività il prossimo 31 dicembre.

Parteciperanno rappresentanti della capofila Regione Liguria e delle Regioni partner, Sardegna e Corsica a dimostrare la rappresentatività territoriale, economica e culturale che le vie della transumanza sono in grado di assumere per le aree rurali.

«Con i progetti europei come Cambio Via − commenta il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana − supportiamo lo sviluppo del territorio a partire dai valori della biodiversità e della comunità, elaborando modelli di valorizzazione economica dei prodotti e promuovendone le specificità. Un impegno che va oltre il marketing territoriale, andando a sostenere le comunità che hanno tramandato quella cultura della cura, quel presidio dell’ambiente e delle sue risorse tanto fondamentali per il mantenimento della biodiversità, delle tradizioni e delle eccellenze del gusto. In estrema sintesi, con Cambio Via abbiamo intrapreso un percorso di promozione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale rappresentato da aree protette, parchi e siti storici lungo l’itinerario della transumanza».