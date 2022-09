A Sestri Levante, con l’inizio della scuola, riprenderà anche il servizio di trasporto scolastico, come sempre definito dopo un lavoro di concerto tra il Comune, l’Istituto comprensivo e Amt.

Si sono chiuse lo scorso 30 giugno le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico che conta oltre 400 bambini. Il servizio sarà avviato lunedì 19 settembre per la tratta in andata; con l’applicazione dell’orario definitivo da parte dell’Istituto comprensivo si attiverà anche la tratta del ritorno.

Da lunedì 12 a venerdì 16 settembre sarà attivo lo sportello informativo con personale Amt che consegnerà ai genitori le linee e gli orari: lo sportello si troverà nella sala Bo di Palazzo Fascie (in corso Colombo 50) è sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Allo sportello Amt in sala Bo saranno anche disponibili gli abbonamenti: per il ritiro è indispensabile presentare la ricevuta di pagamento della tariffa dovuta.

Il pagamento può essere fatto allo sportello della Banca Carige in corso Colombo o via Nazionale; contattando i Servizi alla persona ai numeri 0185 478363 – 0185 478355 – 0185 478308 o alla mail serviziallapersona@comune.sestri-levante.ge.it per conoscere l’importo, generando di conseguenza un avviso di pagamento a questo link e poi pagando presso uno dei prestatori di servizio abilitati.

Dal 19 settembre gli abbonamenti saranno invece disponibili presso l’ufficio Iat, sempre in corso Colombo.

Le famiglie che intendono rinunciare all’iscrizione, dovranno inviare una comunicazione scritta via mail all’indirizzo serviziallapersona@comune.sestri-levante.ge.it entro e non oltre venerdì 7 ottobre 2022. In caso di mancata comunicazione, sarà addebitato il pagamento dell’intera tariffa assegnata.