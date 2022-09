Risultati semestrali in crescita per Circle Group. Il consiglio di amministrazione ha approvato la relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2022, sottoposta a revisione contabile limitata.

Il valore della produzione pari a euro 5,2 milioni, registra un incremento del 25% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente (euro 4,2 milioni).

L’ebitda adjusted è pari a circa euro 0,92 milioni, al lordo di euro 0,07 milioni di costi non ricorrenti sostenuti per il trasloco delle 3 sedi genovesi del gruppo nella nuova e unica sede (headquarters a Genova) unificata, risultando in crescita del 27% rispetto all’ebitda del primo semestre 2021.

L’ebitda è pari a circa euro 0,86 milioni (euro 0,74 nel primo semestre 2021), con ebitda margin del 16,5%.

Dopo aver spesato ammortamenti per circa euro 0,4 mln, l’ebit è pari a euro 0,44 milioni, in crescita del 47%.

L’utile netto è pari a euro 0,35 milioni (euro 0,32 milioni primo semestre 2021), con una crescita del 7,3%, percentuale che sale al +46% se dal risultato 2021 si escludono le componenti straordinarie.

Indebitamento finanziario netto (cassa) pari circa euro 1 milione (cassa per euro 1

milione al 31 dicembre 2021); indebitamento finanziario netto adjusted pari a circa

euro 3,1 milioni (euro 2,5 milioni al 31 dicembre 2021), per effetto dei crediti sui

progetti Eu.

Gli investimenti affrontati nel corso del primo semestre 2022, pari a circa euro 0,3 milioni (0,25 nel corso del primo semestre 2021).

Si segnala l’incremento dei prodotti software proprietari, proposti anche in modalità SaaS (Software as a Service) su piattaforma cloud, pari al 35% e dei servizi federativi Milos® registrano un incremento del 149%

Il patrimonio netto è pari a euro 7,6 milioni (euro 7,0 milioni al 31 dicembre 2021)

Si evidenzia la crescita rispetto al primo semestre 2021 del 20% del valore della produzione produzione della capogruppo Circle Spa a euro 2,4 milioni, nonché del 52% del relativo ebitda pari euro 0,6 milioni.

Luca Abatello, ceo e presidente di Circle spa ha così commentato i risultati raggiunti nei primi sei mesi del 2022: «L’anno si è aperto con un avvio molto soddisfacente, seguito da un rallentamento legato alle conseguenze della guerra in Ucraina, dall’inflazione incalzante e dai crescenti costi energetici che stanno mettendo sotto il sistema produttivo italiano. In questo scenario complesso, siamo lieti di aver comunque registrato tassi di crescita significativi, con un incremento del valore della produzione del 25% e la crescita del 47% dell’ebit».

«Con il lancio della suite Global Milos supply chain visibility for manufacturing & distribution e di ulteriori Servizi federativi innovativi, la offerta è ormai completa e rappresentativa di tutti i principali attori e segmenti della supply chain e delle loro esigenze. Vorrei sottolineare inoltre la grande crescita delle competenze del Gruppo, con particolare focus sull’Intelligenza Artificiale e il Machine Learning applicati alla componente multimodale. Per quanto riguarda il filone della Next Generation Eu, la transizione energetica e, lo sblocco delle risorse economiche messe a disposizione dal Pnrr per la digitalizzazione, vorrei sottolineare la capacità di Circle di concretizzare risultati importanti, con la partecipazione ad alcuni progetti determinanti anche per i prossimi anni».