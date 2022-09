Dopo l’ingresso nella maggioranza della community Chiamarsi Bomber e l’acquisizione di Mercurius BI, Wall Street Football srl startup su cui Wylab, l’incubatore sport tech di Chiavari, ha investito e che ha partecipato al percorso di incubazione a Chiavari, sigla un accordo con TradingLab (Oddshaker srl) che sancisce una joint venture tra le due società.

TradingLab TradingLab è un’azienda che opera nel mercato delle scommesse e del trading sportivo il cui core business si basa sulla gestione a 360 gradi dei servizi di trading forniti alle aziende, analisi sui trend e flussi per massimizzare i profitti, configurazione di quote e strategie dedicate ai propri clienti operanti nell’industria del betting. Oltre che avvalersi di un progetto tecnologico e di una piattaforma per automatizzare strategie di trading, TradingLab vanta uno dei più grandi dipartimenti di sport trading del mondo con un team di 60 traders attivi 24/7.

Il risultato scaturito da questa joint venture assumerà la forma di Wsf Odds, la business vertical di Wall Street Football nel mercato delle scommesse. Le tecnologie betting e il team di data scientists e sviluppatori informatici di Wall Street Football confluiranno in Wsf Odds, società che sarà co-amministrata da Luca Gugliotta (ceo di TradingLab) e da Giovanni Bertoli (ceo di Wall Street Football). La società riceverà investimenti da parte di Oddshaker srl, oltre che know-how, servizi di trading e supporto nell’integrazione di clienti internazionali. Dentro Wsf Odds confluiranno inoltre gli algoritmi di Mercurius Bi srl.

Giovanni Bertoli dichiara: «Sono estremamente soddisfatto per questo deal. L’unione tra le capacità di Wsf di creare rapidamente algoritmi predittivi e tecnologie scalabili e l’enorme know-how industriale e competenze di TradingLab/Oddshaker, ha dato vita ad un progetto innovativo concretamente in grado di prendersi un’importante quota del mercato dello sport betting globale».

Wall Street Football srl Wall Street Football srl è un’azienda che si occupa di fornire ai bookmaker quote pre-match e live con particolare focus sulle prestazioni dei singoli calciatori (player props) e una console per permettere ai trader dei bookmaker di gestire il rischio e personalizzare l’offerta. Qualsiasi tipo di statistica sul calcio e qualsiasi azione dei calciatori è diventata “quotabile” e scommettibile anche e soprattutto in tempo reale tramite le tecnologie di Wsf.

Luca Gugliotta aggiunge: «Questo deal rappresenta per noi di TradingLab un’enorme accelerazione in termini di time to market di un importantissimo lavoro iniziato due anni fa, relativo alla costruzione di una piattaforma trading. Noi siamo fortemente convinti che il futuro dell’industry sia il prodotto live e, più nello specifico, le performance dei giocatori. Wall Street Football è ad oggi l’unica azienda capace di poter dotare il nostro gruppo di una tecnologia avanzata ed unica nel suo genere per quanto riguarda appunto l’offerta live sui Player Props. Con la neonata Wsf Odds siamo pronti a dotare tutti i nostri clienti della prima offerta live sui Players Props durante un Mondiale di Calcio».