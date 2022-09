Redelfi spa, ESG management company impegnata nella transizione digitale e green, rende noto di aver siglato, tramite la controllata Enginius srl, società di consulenza IT operante nel settore MarTech, un accordo per l’acquisizione dell’80% del capitale sociale della società Dreaming Lab sagl, attiva nello sviluppo di soluzioni IT, con sede a Mendrisio (Svizzera). All’inizio del 2021 Redelfi aveva acquisito la maggioranza di Enginius, società che si occupa di sviluppo IT, e aveva creato la business unit dedicata interamente allo sviluppo di tecnologie innovative integrate principalmente in ambito marketing e advertising: MarTech.

Dreaming Lab registra un fatturato 2021 nell’ordine di circa 235.000 franchi svizzeri, con ebitda in sostanziale pareggio.

L’operazione ha lo scopo di rafforzare il gruppo industriale Redelfi contribuendo alla crescita della business unit di riferimento, attiva nell’ambito tecnologico; l’acquisizione della maggioranza di Dreaming Lab apporterà ulteriori competenze tecniche al Gruppo e comporterà economia di scala. Inoltre, Dreaming Lab ha in corso di sviluppo un innovativo progetto nell’ambito degli e-sports, settore previsto fortemente in crescita nei prossimi anni.

«L’elemento che crea più sinergia tra Enginius e Dreaming Lab – si legge in una nota di Redelfi – è dato dalla complementarità delle competenze, infatti, con l’ingresso di questa società, si rafforzano maggiormente lo sviluppo del frontend e delle soluzioni native e ibride in ambito mobile».

Alessandro Ivaldi, amministratore delegato di Enginius srl, commenta: «Questo accordo rafforza ulteriormente le competenze tecnologiche di Enginius e del Gruppo Redelfi. Ci consente di andare sul mercato presentando soluzioni tecnologiche mirate in grado di rispondere alle richieste sempre più evolute e diversificate del settore MarTech».

«Con questa operazione – dichiara Davide Sommariva, presidente di Redelfi spa – rafforzeremo la profittabilità della business unit MarTech che conferma la sua solidità e la sua autonomia nell’investire in prodotti propri, prescindendo dal contributo delle altre business units. Inoltre, le nuove tecnologie di sviluppo apportate da Dreaming Lab rafforzeranno l’integrazione e la trasversalità tra le business units del Gruppo».

Redelfi è a capo del gruppo attivo nell’ambito della transizione digitale e green attraverso tre business unit operanti nei settori Green, MarTech e GreenTech. Ogni business unit adotta un approccio fortemente innovativo nella definizione dei prodotti, servizi e processi con un’elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale.

Nell’esercizio 2021 il gruppo ha realizzato un valore della produzione (consolidato pro-forma) pari a 1,2 milioni di euro e un risultato netto pari a 3,5 milioni, quest’ultimo a seguito di operazioni straordinarie. La posizione finanziaria netta è cash positive per 0,1 milioni e il patrimonio netto è pari a 5,6 milioni. Nel 2021 il gruppo ha effettuato investimenti per circa 4,5 milioni.