Il patronato Inca Cgil di Savona ha una nuova responsabile. Dopo molti anni di attività Anna Maria Picillo lascia il ruolo di direttore della struttura savonese a Stefania Abate.

Tutta la Cgil di Savona ringrazia Picillo per l’impegno, la dedizione e le capacità professionali che in questi anni ha saputo maturare e, soprattutto, mettere infaticabilmente a disposizione di tutto il territorio: lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, precari, disoccupati, immigrati e, più in generale, cittadini che si sono rivolti al Patronato nelle diverse sedi della Cgil e dello Spi della provincia, anche in momenti non semplici e mai vissuti prima, come quello determinato dalla pandemia con tutte le difficoltà che ciò ha determinato anche nei semplici rapporti tra persone.

“La professionalità, il patrimonio di esperienza e conoscenze di Anna Maria non può andare disperso con la fine di un mandato – si legge nella nota sindacale – Anna continuerà, con un ruolo diverso, a collaborare con il patronato Inca di Savona nella sede provinciale di via Boito e nelle altre sedi del territorio. A Stefania Abate, 54 anni, laureata in scienze politiche, da tempo operatrice Inca nella sede di Cairo Montenotte, vanno gli auguri, il sostegno e la collaborazione di tutte le strutture della Cgil di Savona affinché possa affrontare nel modo migliore la non semplice responsabilità affidatale, peraltro in un momento di fortissime difficoltà e crescenti richieste da parte delle persone che sempre di più si rivolgono alle sedi sindacali e dei patronati in cerca di aiuto, consulenza ed assistenza”.