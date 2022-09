Da giovedì 8 a domenica 25 settembre 2022 torna in piazza della Vittoria l’Oktoberfest di Genova, l’unica manifestazione ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi fuori dai confini della Germania, organizzata dalla Birreria Hofbräuhaus di Genova di Alessio Balbi, in collaborazione con il Civ di Piazza della Vittoria e Ascom.

Quella di quest’anno sarà la dodicesima edizione, a lungo attesa a causa dei due anni di stop della manifestazione dovuti alla pandemia. L’ultima edizione dell’evento che dal 2009 porta un pezzo di Monaco a Genova, infatti, è stata a settembre 2019. «In tanti, in questi due anni, ci hanno chiesto perché non realizzare un’edizione ridotta con accessi limitati – racconta Alessio Balbi, titolare della Birreria Hofbräuhaus e organizzatore della manifestazione – ma l’Oktoberfest è un evento che fa della convivialità e dell’aggregazione i suoi punti di forza e portarlo in forma ridotta non sarebbe stato lo stesso. Adesso, finalmente, dopo il via libera da Monaco, in sicurezza siamo pronti a portare di nuovo la nostra atmosfera bavarese a Genova, per un’edizione speciale che sarà un grande ritorno».

Anche per la dodicesima edizione, tornano le attività legate alla solidarietà, tematica da sempre cara all’Oktoberfest genovese: in collaborazione con il Rotary Club Genova Centro Storico sarà riproposta l’iniziativa “I Fondi del Caffè” dove il ricavato dello stand del caffè sarà interamente donato in beneficenza all’Associazione Gigi Ghirotti.

Inoltre, per manifestare la vicinanza nei confronti della popolazione ucraina, tra il personale di Oktoberfest Genova 2022 sono stati accolti ragazzi e ragazze ucraini rifugiati, segnalati da Padre Vitaly Tarasenko, cappellano della comunità ucraina ligure.

Si intensifica inoltre l’attenzione nei confronti dell’ambiente; anche in questa edizione, verranno utilizzati bicchieri in polipropilene riciclabili e, tramite un accordo con Amiu, la raccolta differenziata sarà effettuata in modo sempre più accurato.

Torna inoltre la collaborazione con il tessuto commerciale cittadino con l’ormai collaudato “Concorso delle vetrine“, in cui i negozi genovesi sono invitati ad allestire la propria vetrina a tema Oktoberfest.

Anche quest’anno, è confermata la convenzione con la Cooperativa Taxi 5966 di Genova: a fronte di una campagna per il rientro consapevole, tutti i visitatori della manifestazione usufruiranno del 10% di sconto su tutte le corse in taxi chiamando direttamente in centrale allo 0105966.

L’orario di apertura del tendone gastronomico sarà dalle 18 alle 2 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica sarà possibile anche pranzare con l’apertura anticipata alle 12 (fino alle 2). Come di consueto, due saranno le strutture coperte: il grande tendone, dove sarà possibile gustare il meglio della tradizione bavarese accompagnato da boccali di birra HB e musica tradizionale bavarese, e il tendone esterno, dove avranno luogo i numerosi eventi della manifestazione, con appuntamenti per tutte le età.

All’ombra del maestoso Arco di Trionfo è invece confermato l’allestimento del tradizionale Mercatino Bavarese, dei numerosi tavoli all’aperto come nei Biergarten bavaresi e dei diversi chioschi con la proposta di panini fumanti con wurstel alla brace e della Birra HB Oktoberfest.

Gastronomia – La birra e il cibo bavarese resteranno i grandi protagonisti, soprattutto nel tendone principale, interamente dedicato al cibo e alle bevande, dove sarà possibile assaggiare i piatti tipici, dagli antipasti ai dolci, grazie al miglior catering di cucina bavarese. Tra le specialità proposte: tagliere misto di salumi, gnocchetti bianchi speck e rucola, il bratwurst con patate fritte, l’immancabile stinco di maiale, il pollo arrosto, le costine, il prosciutto bavarese, i crauti e, dulcis in fundo, la sachertorte e lo strudel. Non mancherà certo il Brezel, il tipico pane intrecciato bavarese.

La birra proposta durante la festa sarà, come ormai consuetudine, l’Hofbräu disponibile anche nella versione analcolica e per celiaci.