Anche Genova For Yachting, associazione che rappresenta il cluster della nautica professionale genovese, parteciperà al Salone Nautico di Genova 2022.

L’associazione, che raccoglie 57 realtà attive lungo tutta la filiera della nautica, ha da poco rinnovato il comitato esecutivo, confermando come presidente Giovanni Costaguta di Yachtline Arredomare 1618.

Genova For Yachting è nata nel 2017 con l’obiettivo di promuovere il comparto a Genova, far conoscere il suo valore e le potenzialità quale volano di sviluppo per il territorio, per consolidare a livello internazionale la vocazione di Genova come capitale del mare e dei superyacht.

Oggi l’associazione è al lavoro per sviluppare e approfondire tematiche quali la formazione delle nuove generazioni, la sostenibilità ambientale, la comunicazione, il dialogo con le istituzioni locali per consolidare collaborazioni e progetti a favore della nautica e del territorio, partendo da infrastrutture, servizi, eventi, occupazione, fino all’internazionalizzazione di Genova capitale del mare e al consolidamento delle sinergie con le istituzioni locali per individuare le relative opportunità di sviluppo per la città e il territorio.

Il prossimo autunno Genova For Yachting presenterà, in occasione di un convegno, la seconda edizione dello studio di settore di The European-House Ambrosetti, che misura la portata degli impatti e delle ricadute economiche e sociali del comparto per gli anni 2020 e 2021, e richiamerà l’attenzione sulle gravi conseguenze della Circolare applicativa del ministero degli Interni che ha modificato la prassi della circolazione dei marittimi cittadini extra Ue in Italia.