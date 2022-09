Presentato il progetto della nuova pista ciclabile alla Spezia, nel quartiere di Fossamastra.

Il progetto, del valore di oltre 1,7 milioni di euro, sarà finanziato dal “Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluoghi di provincia” della presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’intervento prevede la realizzazione di una pista ciclabile lungo via Valdilocchi, via Melara e via delle Casermette e la realizzazione di un’area verde, realizzata nel ex piazzale Tarros dietro alla scuola di Fossamastra, che sarà accessibile da viale San Bartolomeo.

L’area sarà arricchita da arredi fissi, giochi per i bambini, panchine/sedute, cestini portarifiuti e attrezzature specifiche per attività motorie all’aria aperta e costituisce l’innesco di un processo di rigenerazione ambientale per i quartieri del porto.

Parte della ciclabile è quasi già completata, nello specifico il tratto lungo via Valdilocchi, antistante il canale Fossamastra. In corso le lavorazioni del tratto che corre parallelo a Via Melara.

Il cronoprogramma prevede una durata complessiva delle lavorazioni (pista ciclabile e area verde) pari a 300 giorni con una conclusione prevista entro aprile 2023.