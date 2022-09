Da giovedì 15 a domenica 18 settembre sbarca a Genova “La Panoramica“, il nuovo festival dedicato al mondo della mobilità sostenibile, dell’automotive e delle tecnologie urbane intelligenti.

La manifestazione si snoderà tra il centro storico e piazza Caricamento, in un unico filo che collega passato, presente e futuro della mobilità. Ma “La Panoramica” sarà anche un’occasione per interrogarsi sulle nuove soluzioni e opportunità dell’automotive, nel pieno della più importante transizione energetica che l’Europa abbia mai conosciuto.

Il festival sarà articolato in 4 pilastri tematici: Citytech è l’evento B2B dedicato alla mobilità più accreditato d’Italia. Raccoglie tutte le principali innovazioni e le best practice del settore a livello nazionale e internazionale, candidandosi a diventare un momento di incontro e discussione imprescindibile per aziende leader, istituzioni, stakeholder e media di settore e non solo. In questi primi due giorni, le aziende potranno raccontare il proprio modello di business, i traguardi raggiunti e i piani futuri nell’area Speech&Match di fronte ad una platea di addetti del settore. Dal 15 al 16 settembre al Talent Garden Genova, Giardini Baltimora.

Startup innovation festival. Nello spazio dei rigenerati Giardini Baltimora, gli innovatori tecnologici, finanziari e produttivi nell’ambito della mobilità proporranno le proprie startup innovative. Una due giorni di confronto di idee con vista sul futuro rivolto a professionisti del settore e fondi di investimento. Dal 15 al 16 settembre nell’area dei nuovi Giardini Baltimora.

La Panoramica Awards 2022. La sala maestra del Palazzo della Borsa di Genova ospiterà una cena di gala durante la quale saranno premiati i Wheel Be 2050, ispirati ai principi della Biomenisi, secondo cui la natura può (e deve) essere modello e guida nella progettazione degli oggetti del futuro. Si comincia alle 20 col Red Carpet. Parte del ricavato andrà devoluto in beneficenza. Venerdì 16 settembre, ore 20, Palazzo della Borsa.

Motors+. È il cuore de “La Panoramica”: un vero e proprio Mobility Market Village aperto al pubblico, nell’affascinante cornice degli antichi moli del Porto Antico di Genova. Qui sarà possibile sperimentare e vivere a 360 gradi la mobilità del futuro attraverso esperienze, test, simulazioni, gadget, all’interno degli stand di alcuni dei principali marchi del settore. In piazza Caricamento dal 17 al 18 settembre.

«È tutto pronto per la prima edizione del nostro nuovo Festival La Panoramica − dice Jonny Lo Piscopo, presidente e founder di Motors Grouping − ci saranno oltre 30 aziende espositrici impegnate nel settore della mobilità sostenibile e dell’automotive all’avanguardia che tratteranno, insieme ad autorità ed esperti, gli hot topic del momento come decarbonizzazione, logistica green, maas, sharing e molto altro ancora. Inoltre, ci attendiamo un’affluenza di circa 10 mila persone al giorno nel nostro Mobility Village esperienziale per avvicinare anche la cittadinanza a tematiche di grande importanza per l’intero Paese. Ma quella di quest’anno sarà solo la prima edizione di un evento che si propone di diventare un appuntamento fisso per la città».