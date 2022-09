Il Gruppo Kruk (che ha sede la principale italiana alla Spezia), specializzato nella gestione dei crediti, ha comunicato i risultati per la prima metà del 2022, che hanno registrato un utile netto di 489 milioni di Pln, (circa 104 milioni di euro), in crescita del 24% rispetto all’anno precedente. Complessivamente, i recuperi dai portafogli acquistati sono stati pari a 1.279 milioni di Pln (271 milioni di euro), con un aumento del 20% rispetto al 2021, il Cash ebitda ha raggiunto 908 milioni di pln (circa 192 milioni di euro), il 19% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’utile netto, i recuperi e il cash ebitda sono stati i migliori risultati semestrali mai registrati da Kruk.

In Italia, nel primo semestre del 2022 sono stati acquisiti 1 portafoglio stock e 3 portafogli Forward Flow da primari Gruppi bancari e finanziari. La crescita degli Asset Under Management (Aum) è stata realizzata per oltre il 60% con l’acquisizione di asset Corporate (controparti aziende).

Il valore contabile dei portafogli acquistati, 1.176 milioni di Pln (circa 250 milioni di euro), ha raggiunto il 21% del valore contabile totale dei portafogli acquistati dal Gruppo Kruk nel primo semestre del 2022

Il livello di investimenti si attesta a circa il 30% del totale degli investimenti del Gruppo Kruk nello stesso periodo

I ricavi hanno raggiunto 179 milioni di Pln (39 milioni di euro) e rappresentano 16% dei ricavi del gruppo nella prima metà dell’anno

«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel primo semestre di quest’anno, l’utile netto dei primi sei mesi del 2022 è già pari al 70% del risultato dell’intero 2021, finora un anno record per noi. Abbiamo anche registrato il più alto rendimento del capitale dal 2011, superiore al 27%. I nostri risultati sono in costante crescita grazie ai continui miglioramenti dell’efficienza, al ruolo sempre più importante dei processi digitalizzati e al lancio di più canali di rimborso del debito, anche online, per i nostri clienti», commenta Piotr Krupa, ceo e presidente di Kruk.

«I nostri investimenti nella prima metà del 2022 riflettono il ruolo crescente dei mercati esteri per il Gruppo: siamo impegnati nel settore del recupero crediti da 22 anni, operando su sette mercati e in sette diverse giurisdizioni, accomunati da una missione condivisa: salvaguardare il rispetto delle norme sociali e legali che impongono a ciascuno di adempiere ai propri obblighi, nel rispetto delle persone» sottolinea Piotr Krupa.

Tomasz Kurr, ceo di Kruk Italia (nella foto), elogia la crescente espansione del ramo italiano di Kruk: «Kruk Italia ha ottenuto i migliori risultati finanziari nei suoi quasi sette anni di storia. Sia l’importo incassato dalle attività di recupero credito che la quota degli investimenti, contribuiscono in modo significativo ai crescenti risultati del Gruppo Kruk. Dopo un ottimo 2021, abbiamo iniziato quest’anno a un buon ritmo, i nostri obiettivi di business sono stati raggiunti e la quota di mercato nell’acquisto di nuovi portafogli è da record. Questi traguardi non sarebbero stati possibili senza l’intero team di Kruk Italia, che, grazie al suo coraggio, creatività e determinazione, ha permesso alla nostra azienda di ancorarsi saldamente tra i leader di mercato».