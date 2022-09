Valore della produzione 9,4 mln di euro, +10% (8,6 mln nel 1h2021), ebitda 1,6 mln di euro, +7% (1,5 mln nel 1h2021), risultato netto di gruppo pari a 0,6 mln, +9% (0,5 mln nel 1h2021), posizione finanziaria netta al 30/06/2022 cash positive per 1,5 mlnì, con disponibilità liquide pari a 7,9 mln di euro. È quanto risulta per i principali risultati consolidati al 30 giugno 2022, dalla relazione finanziaria semestrale del gruppo Fos, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.

Principali risultati consolidati pro-forma al 30 giugno 2022: valore della produzione 12,8 mln di euro, +49% (8,6 mln nel 1h2021), ebitda 2,3 mln, +48% (1,5 mln nel 1h2021), posizione finanziaria netta al 30/06/2022 cash positive per 2,5 mln, con disponibilità liquide pari a 8,8 mln.

Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci d’esercizio chiusi al 30 giugno 2022 dall’emittente, nonché dalle altre società del gruppo rientranti nel perimetro di consolidamento, quali T&G Technology and Groupware srl, Fos Greentech srl, InRebus Technologies srl. e la controllata lituana UAB Gruppo Fos Lithuania. La società Piano Green srl non risulta più nel perimetro di consolidamento a seguito dell’operazione comunicata in data 20 giugno 2022.

Nel corso del primo semestre 2022 il Gruppo Fos ha generato un valore della produzione pari a 9,4 milioni 8,6 milioni al 30 giugno 2021), in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Tale crescita è riconducibile principalmente a un rafforzamento del posizionamento e all’ampliamento della base clienti, in particolare sulla linea Information Technology, all’ampliamento dei servizi erogati in modalità SaaS e outsourcing IT, alla crescita dei ricavi in ambito Digital Learning e all’aggiudicazione di importanti progetti di Ricerca e Sviluppo.

Il valore della produzione pro-forma del Gruppo, calcolato considerando interamente l’effetto dell’acquisizione di NAeS Solutions srl formalizzata il 26 settembre 2022, si attesta a 12,8 milioni, in crescita del 49% rispetto al dato del primo semestre 2021.

L’ebitda al 30 giugno 2022 è stato pari a 1,6 milioni di euro e ha registrato una crescita del 7% rispetto a 1,5 milioni al 30 giugno 2021. Tale crescita è stata possibile grazie ai fattori distintivi dell’offerta aziendale legati al posizionamento geografico, alla fidelizzazione del cliente, alla capacità di integrazione dell’offerta e al focus sulla marginalità La capacità di ricerca e innovazione, diffusa su tutte le linee di ricavo, consente di mantenere profittevole nel tempo l’offerta di servizi commerciali. L’ebitda pro-forma del gruppo si attesta a 2,3 milioni , in crescita del 48% rispetto al dato del primo semestre 2021. L’ebit al 30 giugno 2022 è stato pari a 1,0 milioni di Euro, in crescita rispetto agli 0,8 milioni del precedente periodo di riferimento, mentre l’ebt nel primo semestre 2022 è stato pari a 1,0 milioni, rispetto a 0,7 milioni di Euro al 30 giugno 2021.

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 0,6 milioni, in crescita del +9% rispetto a 0,5 milioni di euro circa al 30 giugno 2021. Il patrimonio netto di gruppo risulta di 9,9 milioni di euro, in crescita del 5%, rispetto al 31 dicembre 2021 (9,4 milioni), principalmente per effetto del positivo risultato conseguito nel semestre. La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2022 è cash positive per 1,5 milioni (cash positive per 1,7 milioni al 31 dicembre 2021). Tale variazione è, in parte, influenzata

dall’impatto dell’attività di buy-back svolta nel periodo di riferimento e, in parte, dall’esborso relativo al trasferimento nella nuova sede, per complessivi 0,3 milioni.

Aggiungendo alla cassa del gruppo le disponibilità liquide della società neo-acquisita, NAeS Solutions srl, pari a 1,0 milioni – dato presentato al netto delle disponibilità liquide eccedenti utilizzate per la distribuzione, nel luglio 2022, di un dividendo ai soci venditori -, le disponibilità liquide di gruppo pro-forma al 30 giugno 2022 risultano pari a 8,8 milioni di Euro (8,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021) e la posizione finanziaria netta pro-forma che ne deriva è cash positive per 2,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2021).

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo di riferimento

Nell’ambito del piano strategico di potenziamento delle attività di formazione e di recruiting, che prevede un maggiore coinvolgimento nelle attività degli ITS – Accademie Digitali liguri, piemontesi e campane e delle facoltà tecniche delle Università di Genova, Torino, Napoli, Bolzano e Benevento, nel mese di luglio 2022, è stato sottoscritto un accordo per la costituzione dell’Istituto Tecnico Superiore con sede a Benevento, con Fos spa in qualità di socio fondatore. È altresì proseguito il potenziamento del team dedicato all’Academy aziendale.

Il 27 luglio 2022 l’emittente ha sottoscritto un contratto quadro avente a oggetto l’acquisizione dell’intero capitale sociale della società NAeS Solutions srl, il cui perfezionamento è avvenuto in data 26 settembre 2022. La società acquisita è un System Integrator specializzato nella consulenza, progettazione e realizzazione di Data Center e di Sistemi di Networking e Building Automation con sede in Lainate (Milano). Il prezzo per il 100% della società acquisita è stato determinato dalle parti, in 4,2 milioni di euro circa, al netto degli eventuali earn out previsti nell’accordo quadro. L’operazione è stata finanziata tramite mezzi propri ed in parte è stata supportata da Banco Bpm attraverso la concessione di un finanziamento bancario a medio-lungo termine per Euro 2,5 milioni. Alla data del closing, Fos ha corrisposto ai venditori un importo corrispondente al 65% del prezzo, di cui Euro 2,3 milioni in denaro e 0,4 milioni mediante il trasferimento di n. 122.250 azioni proprie Fos. La restante parte di prezzo, di 1,5 milioni circa, pari al 35% del prezzo pattuito, verrà corrisposto da Fos ai venditori in denaro mediante pagamento in tre rate annuali di egual importo con decorrenza dal primo anniversario della data del closing. L’accordo quadro prevede anche specifiche clausole con riferimento a un eventuale earn-out, ai sensi delle quali, in aggiunta al prezzo, Fos riconoscerà ai venditori fino a un massimo di tre ulteriori porzioni di prezzo variabile, per un massimo di 2,1 milioni circa, da corrispondersi in denaro annualmente in tre rate di egual misura al raggiungimento di determinati obiettivi legati ai valori di ebitda di NAeS con riferimento agli esercizi 2022, 2023 e 2024, rispetto al valore dell’ebitda della società nel 2021. Al fine di concorrere il più possibile alla crescita di NAeS, e mostrando fiducia nella crescita del Gruppo Fos, inoltre l’accordo quadro prevede che i soci venditori continuino a svolgere, all’interno della stessa, una funzione strategico-direzionale anche successivamente al closing dell’operazione.

La società ritiene che sebbene il clima generale sia legato a fattori non prevedibili, le prospettive per il settore tecnologico restano ancora favorevoli, grazie alla forte spinta alla digitalizzazione sostenuta da specifici investimenti nei piani governativi, quali il Pnrr, e al crescente utilizzo delle tecnologie digitali, anche in situazioni di conflitto. Si prevede che la crescente incertezza dello scenario globale non abbia impatto nel breve periodo sugli obiettivi del gruppo, “il quale continua il percorso di crescita orientato al miglioramento del proprio posizionamento sul mercato, all’incremento delle competenze e dell’offerta tecnologica, all’espansione dei presidi commerciali, alla crescita del fatturato organico, nonché alla crescita per linee esterne, al continuo miglioramento del risultato economico e della solidità della posizione finanziaria e patrimoniale”.

Particolare enfasi sarà data sempre più al rendere evidenti, utilizzate e misurabili le pratiche ESG nell’ottica di uno sviluppo sostenibile del business in grado di creare valore per tutte le categorie di portatori di interesse cui il gruppo si rivolge e con i quali entra in contatto nello svolgimento della propria attività.