La Creative Academy a Savona, la prima scuola professionale per i mestieri del cinema e doppiaggio, organizza nei primi giorni di ottobre i colloqui di selezione per accedere al primo anno del corso regia e recitazione adulti, corso recitazione Junior e corso di doppiaggio. Dopo il successo dei corsi che si sono conclusi lo scorso giugno con la realizzazione di due cortometraggi da parte degli allievi registi e attori, torna in attività il calendario dei corsi.

L’Accademia, ideata e creata da Alessandro Campanile, attore per fiction e spot pubblicitari italiani e di recente testimonial per l’Italia in alcuni magazine internazionali di alta moda, è costituita, oltre che dal significativo sostegno di Cna Savona, da tre partner fondamentali per lo sviluppo del progetto: Dlq Creative Factory, casa di produzione video savonese di Enrico Bonino, al quale sono affidate le lezioni di regia, l’Associazione culturale Risorse progetti & valorizzazione di Tiziana Voarino, responsabile della scuola di doppiaggio in collaborazione con il festival internazionale del doppiaggio voci nell’ombra, e Starfilm Liguria che da oltre vent’anni opera nel settore casting pubblicitari e cinematografici e comparse.

«Sono molto soddisfatto dei risultati del primo anno d’attività – commenta Alessandro Campanile – il nostro progetto vuole avvicinare alla cultura cinematografica gli appassionati e i giovani che vogliono provare a lavorare nel settore. Abbiamo costruito una scuola in grado di fornire formazione e occasioni nelle singole professioni, creando a Savona un centro di produzione con un pull di competenze cinematografiche in cui gli allievi, possano avere la possibilità di sviluppare progetti in ambito locale».

L’Accademia oltre ai corsi di doppiaggio, recitazione junior dagli 11 ai 14 anni e il corso adulti di regia e recitazione, offre anche i corsi di sceneggiatura, montaggio, grafica, fotografia, produzione e un corso per la realizzazione di eventi, festival o manifestazioni culturali.

«La mia esperienza al corso di regia e recitazione alla Creative Academy è stata entusiasmante – spiega l’allieva del primo anno Guendalina Rocca – in un ambiente amichevole e sereno ma nello stesso tempo serio e professionale. Gli insegnanti sono sempre a disposizione per ogni chiarimento e anche per dar consigli ad ognuno di noi».

«I docenti sono molto preparati e riescono a trasmettere con facilità competenze professionali di alto profilo − aggiunge l’allievo Davide Romeo − Le lezioni teoriche sono ricche di nozioni – ma mai pesanti – e con sperimentazioni pratiche di altissimo valore formativo. Un’esperienza preziosa e innovativa per tutti coloro che desiderano approcciarsi al mondo del cinema».