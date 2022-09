Parchi giochi rinnovati e più sicuri per i bambini e le loro famiglie a Chiavari. Gli uffici comunali hanno terminato la mappatura di tutte le aree dotate di attrezzature ludiche per dare avvio a un piano di manutenzione efficiente e costante.

Dopo la riorganizzazione del personale del settore dei servizi tecnologici e l’arrivo del nuovo dirigente dell’area, l’amministrazione ha individuato una nuova squadra di tecnici comunali che controllerà e provvederà alla sistemazione dei giochi presenti in città, dal centro storico ai quartieri.

«Sono stati stanziati 24 mila euro per un piano complessivo di rinnovo delle attrezzature − spiega il sindaco Federico Messuti – la ditta incaricata verifica, quattro volte l’anno, le strutture rilasciando un apposito certificato di omologazione, contemporaneamente, il team di tecnici comunali monitora lo stato e la funzionalità dei singoli giochi. Potenzieremo le dotazioni di alcuni parchi e creeremo anche nuove zone per bambini e ragazzi, come in via Mafalda di Savoia e in piazza Salvo D’Acquisto. Più spazi liberi e all’aperto a disposizione di tutti».

«Grazie a questo report di controllo siamo in grado di intervenire in modo mirato e sostituire le parti danneggiate. I giochi di piazza Torriglia e di piazza Roma risalgono al 2011 e sono da rinnovare: partiremo proprio con piazza Roma, dove scivoli e parti del castello sono da sostituire totalmente, per arrivare in via dei Velieri e nei vari parchi di Chiavari» aggiunge l’assessore al patrimonio e alla manutenzione Paolo Garibaldi.