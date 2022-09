La Borsa merci telematica italiana, società del Sistema camerale per la regolazione e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica, e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno creato il mercato telematico dei prodotti ittici (vedi qui ) dove è possibile comprare e vendere online i prodotti ittici. La Camera di commercio Riviere di Liguria ha attivato un help desk per informare gli interessati sulle modalità e i vantaggi dell’utilizzo di questo servizio.

«Il Mercato telematico dei prodotti ittici – si legge in una nota della Camera di Commercio – è uno spazio virtuale dedicato al settore pesca e acquacoltura. Proprio come in un vero mercato, al suo interno è possibile scambiare i prodotti, prenotarli per acquistarli successivamente, promuovere la propria impresa e informarsi sui prezzi. È stato pensato per i professionisti del settore, ma ci sono anche spazi a disposizione del consumatore e di altri soggetti potenzialmente interessati».

Possono accedere al servizio le imprese del settore ittico (imprenditori ittici, allevatori, acquirenti); organizzazioni di produttori e cooperative del settore ittico; soggetti intermediari. Tramite il mercato telematico, le imprese possono: inserire proposte di vendita o di acquisto; visualizzare le proposte di vendita e di acquisto già presenti nella piattaforma; iniziare un’asta con un altro operatore, direttamente o tramite l’aiuto di un soggetto intermediario; concludere un contratto, saltando la fase d’asta, tramite l’aiuto di un soggetto intermediario.

Il portale si articola in 4 sezioni: Piattaforma di contrattazione; Aziende in vetrina; Piattaforma di prenotazione; Consulta i prezzi.

L’help desk della Camera di Commercio è attivo il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12. Vi si accede telefonicamente contattando il numero 0187.728232, tramite e-mail scrivendo a martina.papa@rivlig.camcom.it, compilando il modulo di richiesta dal sito della Camera di Commercio.