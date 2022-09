Raggiunta ieri lo soglia dello squeeze out, avendo superato il 95% del capitale di Banca Carige, Bper prosegue negli acquisti di azioni della banca ligure. Il periodo per la presentazione delle richieste di vendita nell’ambito della procedura di sell-out e delle schede di adesione all’offerta volontaria riaperta terminerà alle ore 17.30 (ora italiana) del 9 settembre 2022. Pertanto, il 9 settembre 2022 rappresenta l’ultimo giorno per presentare le richieste di vendita e le schede di adesione all’offerta volontaria riaperta.

La banca emiliana oggi comunica che « Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF (l’“Offerta Obbligatoria”) sulle azioni ordinarie di Banca Carige S.p.A. (“Carige” o l’“Emittente”), e all’offerta pubblica di acquisto volontaria, ai sensi dell’art. 102 TUF (l’“Offerta Volontaria” e, congiuntamente con l’Offerta Obbligatoria, le “Offerte”), sulle n. 20 azioni di risparmio di Carige, promosse da BPER Banca S.p.A. (l’“Offerente”), il cui periodo di adesione ha avuto inizio in data 11 luglio 2022 ed è terminato in data 29 luglio 2022, si comunica, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti, che in data odierna l’Offerente ha eseguito, tramite Equita SIM S.p.A., le seguenti operazioni di acquisto aventi a oggetto le azioni ordinarie di Carige:

Si precisa che le operazioni di acquisto oggetto del presente comunicato sono state effettuate ad un prezzo unitario non superiore a Euro 0,80 per azione ordinaria Carige (i.e. il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell’Offerta Obbligatoria). Si segnala che, alla luce dei risultati definitivi dell’Offerta Obbligatoria, l’Offerente adempirà all’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2 del TUF nel periodo dal 22 agosto 2022 al 9 settembre 2022, salvo proroga (per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato sui risultati definitivi pubblicato il 3 agosto 2022 odierna)».