La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo Ftse Mib segna un +0,6% a 22.272 punti. In luce le banche con Unicredit (+2,03%), Banco Bpm (+1,57%). In calo Amplifon (-1,78%) e Banca Generali (-1,19%).

Avvio positivo per le Borse europee in scia all’Asia con i listini che guardano alla Fed di domani. Parigi registra un +0,38% con il Cac 40 a quota 6.084 punti. Sale anche Francoforte che segna un +0,36% con il Dax a quota 12.849 punti. Londra che riapre dopo i funerali della Regina, segna un +1% con il Ftse 100 a 7.307 punti.

Borse asiatiche in rialzo in attesa della Fed che domani alzerà i tassi di altri 75 punti. Tokyo guadagna lo 0,44% mentre in Giappone l’inflazione accelera al ritmo più rapido in 8 anni.

Sempre sul fronte macro dagli Usa sono attesi i dati sui permessi edilizi e le nuove costruzioni residenziali di agosto che misureranno l’andamento del mercato immobiliare.

Prezzo del petrolio in lievissimo aumento: il barile di wti con consegna ad ottobre è scambiato a 85,81 dollari con un aumento dello 0,09%. Il Brent con consegna a novembre passa di mano a 92,22 dollari con un aumento dello 0,24%.

Nei cambi euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 1,0023 dollari con un calo dello 0,01%. Rispetto allo yen l’euro è scambiato a 143,7000 con un aumento dello 0,11%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in aumento a 228 punti base (+1,01%). Il rendimento è a +4,09%.