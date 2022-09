Dal 1° settembre, giorno del “Click Day“, è possibile ottenere il bonus trasporti, un sostegno economico ideato dal governo per incentivare la mobilità sostenibile e dare un aiuto concreto a lavoratori, pendolari e studenti.

«Tpl Linea ricorda all’utenza e ai viaggiatori del trasporto pubblico locale questa nuova agevolazione, con l’obiettivo di sostenere l’utilizzo dei mezzi pubblici nel savonese, in particolare con l’inizio del prossimo anno scolastico e con la ripresa delle attività lavorative dopo la pausa estiva» affermano la presidente dell’azienda Simona Sacone e l’amministratore delegato Giovanni Ferrari Barusso.

La domanda può essere inoltrata a partire dalle 8 di mattina attraverso l’apposito sito predisposto dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L’incentivo è previsto per l’acquisto di un abbonamento annuale o mensile, fino a 60 euro.

Chi sono i beneficiari? La normativa prevede che il bonus possa essere richiesto dalle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro, compresi tutti i redditi imponibili, non solo quelli da lavoro e da pensione, quindi anche quelli derivanti da locazione e soggetti a cedolare secca.

L’agevolazione può essere chiesta per sé stessi o per un beneficiario minorenne fiscalmente a carico (per esempio, il genitore può richiedere il bonus per il figlio minorenne).

Il valore dell’incentivo non può superare l’importo di 60 euro e verrà determinato dall’importo dell’abbonamento annuale o mensile che si intende acquistare.

Il ministero sottolinea che “il buono è valido per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o ancora per i servizi di trasporto ferroviario nazionale”.

Il bonus in questione non è cedibile e non incide nel calcolo dell’Isee. Nella compilazione della domanda, il richiedente dovrà indicare il gestore del servizio di trasporto presso il quale acquisterà l’abbonamento annuale o mensile.

“Il bonus deve essere utilizzato, acquistando un abbonamento, entro il mese solare di emissione. L’abbonamento può iniziare la sua validità anche in un periodo successivo” si precisa ancora nel portale governativo.

Il buono sarà nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso. Per ottenere il bonus, non è necessario l’Isee. Quando di compila il form sull’applicazione web viene richiesta l’autocertificazione del reddito attraverso la spunta di un’apposita casella.

L’accesso alla piattaforma consente di richiedere un solo buono, per sé stessi o per un figlio minore fiscalmente a carico. Eventuali ulteriori richieste comportano un nuovo accesso.

L’accesso alla piattaforma è regolamentato da un sistema di coda automatico. Le erogazioni seguono l’ordine di arrivo delle domande. Il contributo si potrà usare per l’acquisto di abbonamenti mensili o annuali del servizio di trasporto pubblico, locale, regionale o ferroviario. Il contributo coprirà fino al 100% della spesa sostenuta, entro il limite massimo di 60 euro.

La domanda potrà essere presentata entro il 31 dicembre.

Il buono sarà spendibile direttamente alle biglietterie aziendali di Tpl Linea (Savona in piazzale Aldo Moro e a Cisano sul Neva in via Benessea – non nelle normali rivendite). Il gestore del servizio dovrà verificare la validità del buono sulla piattaforma e solo a quel punto potrà renderne possibile l’utilizzo.

Chi non dovesse riuscire a ottenere l’agevolazione, invece, può portare le spese in dichiarazione dei redditi e ottenere una detrazione del 19% su un massimo di 250 euro spesi per abbonamenti ai trasporti pubblici. La misura in questo caso si applica a tutti i contribuenti, senza limiti di reddito. I beneficiari del bonus trasporti possono invece utilizzare la detrazione per la parte eccedente il bonus già utilizzato.

Tpl Linea ricorda, infine, ai potenziali beneficiari del bonus di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nella piattaforma ministeriale.