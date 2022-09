«Siamo al fianco dei lavoratori di Ansaldo Energia e condividiamo le loro istanze, perché una delle eccellenze industriali liguri e italiane non può rischiare di chiudere, ma deve continuare a vivere. Come Partito Democratico stiamo lavorando a tutti i livelli per sollecitare Cassa Depositi e Prestiti affinché venga avviato un piano industriale sostenuto da risorse certe che tutelino le competenze produttive dell’azienda e garantiscano il lavoro ai dipendenti».

È quanto si legge in una nota sottoscritta dal Partito Democratico in Regione Liguria, dal Partito Democratico di Genova e dai gruppi consiliari Pd in Regione e Comune.

«Bisogna metter in campo ogni iniziativa utile a tutti i livelli politici – prosegue la nota – per tutelare Ansaldo e garantire un futuro all’azienda e ai suoi lavoratori, mantenendo sempre costante il dialogo con i sindacati e condividendo i passaggi cruciali per arrivare al superamento di questo momento di incertezza».