Ryanair lancia 5 nuove rotte per l’inverno 2022 dall’Aeroporto di Genova: destinazione Cagliari, Dublino, Lamezia, Manchester e Vienna. E fino a marzo 2023 l’operatore lancia la promozione per volare dallo scalo genovese alla tariffa più bassa, a partire da 19,99 euro a tratta.

«L’obiettivo per l’anno − spiega Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l’Italia − è raggiungere quota 670 mila passeggeri da e per Genova. Siamo qui per lanciare un operativo invernale da record, il migliore di sempre, verso 13 rotte, incluse 5 nuove rotte invernali per Cagliari, Dublino, Lamezia, Manchester e Vienna. Oggi lanciamo anche la promo per viaggiare da Genova a 19,99 euro da ottobre a marzo».

Ryanair opererà circa 60 voli settimanali per l’inverno 2022, per offrire ai cittadini e visitatori di Genova le tariffe più basse e trainare la crescita del turismo inbound per la Liguria. Rispetto all’inverno pre-covid 2019 Ryanair offrirà oltre il 400% di posti in più, supportando oltre 500 posti di lavoro nell’aviazione in Liguria.

«Ryanair dimostra di credere nel nostro territorio − commenta Piero Righi, direttore generale del Genova City Airport −. Nelle stagioni invernali pre-covid la compagnia operava due rotte contro le 13 di questo inverno. Questi collegamenti consentiranno ai liguri di volare verso grandi mete di interesse turistico e business, ma anche a tanti viaggiatori italiani e stranieri di visitare la Liguria contribuendo in maniera significativa all’economia della nostra regione anche in un’ottica di destagionalizzazione del turismo».

«La stagione estiva è andata molto bene anche grazie a Ryanair − aggiunge Righi −. Siamo convinti che il nostro mercato abbia i numeri per uno sviluppo ancora più significativo di quello già avviato e di cui oggi vediamo i risultati. Continuiamo a lavorare con investimenti fatti gradualmente, consolidando prima la posizione e l’intermodalità resta un elemento centrale della strategia del City Airport».

«Quello che passa dallo genovese è un turismo che si declina in molti aspetti. Si va dalle crociere al turismo culturale fino a quello congressuale, che ha un enorme potenziale di crescita − dichiara Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova −. Un risultato da non sottovalutare è anche la visibilità che Genova ha in quanto destinazione di Ryanair: il loro è un portale da un milione di accessi all’anno e spesso i loro viaggiatori prima guarda l’offerta sul sito sfogliando le rotte disponibili e poi approfondisce la destinazione. È un modo efficace per far conoscere Genova a chi sicuramente vuole viaggiare».