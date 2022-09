Nuovo contratto per Circle. L’azienda fornirà i servizi federativi Milos® a un primario operatore ferroviario portuale.

«Metteremo a disposizione del cliente una soluzione full digital in modalità SaaS, Software as a Service, − spiega Luca Abatello, ceo e presidente di Circle Group − comprensiva di alcuni moduli della suite Milos®: Milos Customs Register per la gestione della temporanea custodia, Milos Federative Services & Milos for Corridor per la gestione del trasferimento di magazzino e i fast corridor nazionali e corridoi ferroviari internazionali».

Per Circle il contratto vale circa 70.000 euro annui. Continua il riconoscimento del mercato alla strategia del Gruppo: mettere a disposizione degli operatori soluzioni che innovano e rendono possibili procedure migliorative e dalla immediata efficacia per i clienti finali, ossia le grandi industrie e freight forwarders che sempre di più scelgono il Mediterraneo come porta di accesso all’Europa centrale, uno degli assi della strategia Circle Group “Connect 4 Agile Growth”.

Oltre a Circle, fanno parte del gruppo le software house Info.era e Progetto Adele, acquisite rispettivamente a fine 2017 e a luglio 2019 e le società di consulenza Circle Connecting Eu e Magellan Circle.

Le sinergie tra Circle, Info.era e Progetto Adele hanno permesso di ampliare il portafoglio delle soluzioni offerte in ambito IoT, Optimisation, Digital Twin, Big Data e Process Automation, e di rafforzare i relativi prodotti software: Milos® – suite rivolta a tutti gli attori della logistica intermodale quali inland terminal, terminal portuali, porti, MTO e agenzie marittime -, il Port Community System Sinfomar e le soluzioni Master

SPED® e Master TRADE®, dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica, e a commercio e industria. A completare l’offerta in ambito supply chain, i cosiddetti “servizi federativi” in grado di rendere più efficiente la migrazione dei clienti verso un modello di business digitale e offerti in modalità cloud.