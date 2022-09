La Biblioteca privata Marcello Staglieno a Palazzo Paganini (Carro, La Spezia) aprirà al pubblico sabato 8 ottobre in occasione della Prima giornata nazionale di apertura di archivi e biblioteche private dell’Adsi, Associazione dimore storiche italiane, affiancando l’iniziativa “Domeniche di carta“ del ministero della Cultura prevista il giorno successivo domenica 9 ottobre

L’evento prevede la visita guidata dalla proprietà e gratuita di 30 minuti dove si visiteranno le sale, le sezioni e le collezioni della Biblioteca Marcello Staglieno.

Per prenotazioni:postmaster@bibliotecamarcellostaglieno.org – 349 4310632 – 0187 861010 (I visitatori potranno essere al massimo cinque persone visita)

Orario visite: 10-18.

La Biblioteca Marcello Staglieno ha sede a Carro, in provincia di La Spezia, in 4 locali, all’ultimo piano del palazzo storico appartenuto a un ramo della famiglia Paganini e si compone di circa settemila volumi. La biblioteca è suddivisa in 24 sezioni tematiche ed è frutto della raccolta che negli anni Marcello Staglieno, giornalista, scrittore, uomo politico, appassionato di storia e filosofia, interessato all’arte e alle lingue straniere, legato fortemente alla sua terra, la Liguria, attuava in occasione dei suoi studi ed in preparazione agli articoli e ai libri che si accingeva a scrivere. In moltissimi volumi sono presenti degli inserti. A livello organizzativo si è deciso di mantenere la disposizione per materia ed autori trovata. Vi è una sezione in cui sono presenti tutte le pubblicazioni su e di Marcello Staglieno oltre che sulla Famiglia, compresi tutti gli articoli scritti nel corso della sua carriera giornalistica, raccolti in faldoni. suddivisi per annate e testate. La biblioteca è stata riordinata da bibliotecari professionisti coordinati da Silvia Pinto.

Nella foto di apertura Palazzo Paganini dal sito Adsi.