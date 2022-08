I dati aggiornati sul turismo alla Spezia e nella Riviera di Levante saranno presentati domani, mercoledì 3 agosto, dalle 19.30 alla Spezia nell’ambito di Blue Festival (Auditorium Largo Fiorillo), evento collaterale del Palio del Golfo.

All’incontro partecipano importanti personalità del turismo: Elena Magni dirigente turismo Regione Liguria, Massimo Tedeschi presidente dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, Maurizio Davoglio, presidente Associazione Italiana Turismo Responsabile, Pierluigi Musarò, direzione generale Festival del Turismo Responsabile Itacà. Modera Maria Grazia Frijia

«Il Blue Festival rappresenta un momento di incontro e di confronto su temi strategici della città e del rapporto con il mare – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – il turismo sostenibile e responsabile è strategico per tutto il nostro territorio. Abbiamo dimostrato che la nostra Città non è solo porta delle Cinque Terre ma anche e soprattutto destinazione turistica: un cambiamento epocale che sta a noi, tutti insieme, governare e non lasciare all’improvvisazione. In questo senso, momenti come questo dibattito sono ricchi di spunti e opportunità di riflessione».

«La scelta di Blue Festival per presentare questi risultati e avviare un confronto sullo sviluppo del turismo sostenibile nella nostra città non è casuale – spiega Maria Grazia Frijia, assessore delle Comune della Spezia al Turismo e al Palio del Golfo – da tempo l’Amministrazione sta lavorando per sviluppare proposte turistiche capaci di valorizzare tutte le opportunità che nascono nella nostra città e si compongono in sinergia con quelle dei territori limitrofi e del Golfo. Il Palio è sicuramente la manifestazione più radicata e simbolica della Riviera ligure di Levante e da qui vogliamo partire con proposte progettuali competitive».