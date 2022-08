In termini assoluti sono quasi 12 mila le presenze turistiche nella città di Sarzana certificate dall’Osservatorio Turistico regionale nei primi mesi dell’anno in corso.

A oggi i dati disponibili arrivano fino a maggio 2022: Sarzana è tornata ai livelli pre-pandemia e il trend sembra essere in crescita.

Nel periodo pasquale sono state oltre 3 mila 500 le presenze in città per una percentuale del 321,46% in più rispetto al 2021. Una tendenza in crescita confermata anche a maggio con quasi 4 mila turisti presenti in città: oltre il 70% in più rispetto all’anno precedente.

«Dati in crescita, testimonianza di una ripresa importante nonostante le enormi difficoltà dovute all’emergenza sanitaria degli ultimi anni − dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli −. Abbiamo investito in cultura anche durante i momenti più difficili della pandemia e non ci siamo certo fermati oggi, restituendo l’immagine di una città orgogliosa della sue radici e proiettata nella contemporaneità. Grandi eventi internazionali, concerti, un Teatro finalmente capace di proporre stagioni di spessore e continuative, Festival, sport e grandi mostre. Non è l’evento fine a se stesso che premia una città, ma una strategia di lungo periodo e la continuità di grandi eventi, garantendone la riconoscibilità: una strategia che abbiamo adottato fin dal nostro insediamento e che a quanto pare ci sta premiando nonostante una pandemia per più di metà del percorso. Continuiamo su questa strada, siamo solo all’inizio».