Nel territorio di Sestri Levante sono partiti gli interventi di pulizia dell’intera rete dei corsi d’acqua, che vanno di pari passo con gli interventi di manutenzione delle caditorie urbane e con la pulizia delle cunette stradali.

L’insieme di azioni, pianificate per ridurre il rischio idrogeologico all’interno del territorio cittadino, prevede interventi di manutenzione idraulico-forestale dei rii e dei torrenti per tutto il mese di settembre: verranno svolti lavori di taglio del verde che impedisce il regolare deflusso delle acque e, in taluni casi, la rimodellazione dell’alveo tramite la rimozione dei cumuli di detriti alluvionali.

Gli interventi riguarderanno 4,5 km di corsi d’acqua: oltre ai torrenti Gromolo e Petronio, coinvolgeranno i rii del territorio comunale San Sebastiano, Staffora, Ravino, della Valletta, Battana ed ex rio Battana, rio di Vico Cuneo, Valle Lago, Emilia, Bardi, Bocca, Cascina, Fondeghino e due tratti di rio Cattan. Previsti interventi anche nei canali lungo via Fabbrica e Valle, via Pontino, via Bruno Primi e il tratto di canale fra via Lazio e il torrente Gromolo.

Il costo degli interventi previsti ammonta a 140 mila euro, quasi integralmente di risorse comunali.

Cominciati anche gli interventi di pulizia delle caditoie urbane: sono oltre mille le tombinature coinvolte, che saranno pulite con escavatore a risucchio e censite digitalmente. I lavori sono iniziati da via Terzi, via Sara e via Nazionale e proseguiranno su Riva ponente coinvolgendo tutte le aree ma che presentano maggiori criticità per tutto il mese di settembre.

Sono invece 18 i km di cunette stradali che saranno pulite con escavatore a risucchio e anch’esse censite digitalmente. I lavori sono iniziati nel tratto Costa Rossa – Cascine – Villa Loto. Le prossime strade interessate dal lavoro saranno quelle di via Lombardia, Villa Teca e Succo, Villa Ginestra, Villa Manierta, Valle Lago, San Bernardino, Villa Libiola, Villa Azaro e a seguire altre local.