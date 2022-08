Ieri l’annuncio dei 37 milioni per le scuole liguri.

I fondi, assegnati dal ministero dell’Istruzione, riguardano il Piano scuola 4.0 e sono inseriti nell’ambito del Pnrr.

Sono risorse sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria per un importo complessivo di 19.363.104,15 euro per la provincia di Genova, 5.418.504,58 euro per la provincia di Imperia, 5.402.508,63 euro per la provincia della Spezia e 6.885.643,66 per la provincia di Savona.

Nello specifico, per la Regione Liguria lo stanziamento prevede 27.340.032,37 euro per Next generation classrooms, le classi innovative, e 9.729.728,70 euro per Next generation labs, gli spazi per le professioni digitali del futuro. I fondi sono stati assegnati attraverso un piano di riparto nazionale, sulla base del numero delle classi di ciascuna scuola.

Ecco l’elenco degli istituti che beneficeranno delle risorse per l’azione 1 e i contributi scuola per scuola

Qui l’elenco degli istituti dell’azione 2.

