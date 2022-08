In meno di 48 ore sono 1.386 le prenotazioni effettuate attraverso Prenoto Salute, la piattaforma che consente ai cittadini di riservare appuntamenti di diagnostica e radiologia in tutte le Asl liguri direttamente online.

Il servizio è attivo 24 ore al giorno e oltre 100 appuntamenti sono stati prenotati proprio durante le ore notturne. Attualmente è possibile accedere alle prenotazioni di diagnostica ed esami radiologici, che costituiscono un’ampia parte di prestazioni sanitarie, circa il 40% delle prenotazioni effettuate al Centro unificato di prenotazione (Cup), anche al di fuori della propria Asl di residenza. Entro l’autunno sarà possibile prenotare online anche gli esami di laboratorio e le prime visite, come avviene già con il Cup.

«Per la sanità ligure − ha spiegato il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti − si tratta di un grande passo avanti verso la digitalizzazione e l’innovazione dei servizi sanitari e i liguri ne hanno immediatamente colto l’importanza e apprezzato la comodità. Il servizio ci aiuterà anche a smaltir−i di attesa diversi tra aziende e tra i diversi ospedali verrà compensato dal fatto che ogni cittadino troverà davanti a sé l’offerta sanitaria per una determinata tipologia di esame e potrà scegliere se andare nel posto più vicino o più lontano in base anche ai tempi di attesa».

«Siamo davvero moto soddisfatti – aggiunge Enrico Castanini, amministratore unico di Liguria Digitale – stiamo lavorando per aggiungere allo strumento la possibilità di prenotare online anche gli esami di laboratorio e le visite specialistiche entro l’autunno; in questo modo daremo ai liguri uno strumento utile per risparmiare tempo e gestire più agevolmente anche gli appuntamenti delle persone di cui si prendono cura, come nonni e genitori anziani. A questo proposito ricordo che Prenoto salute web è una possibilità in più, un canale che si aggiunge a quelli già esistenti il numero verde del Cup Liguria, gli sportelli, le farmacie e gli studi dei medici di famiglia − con il vantaggio che si può prenotare ovunque e in qualsiasi momento».

Liguria Digitale ha messo a disposizione di chi riscontrasse difficoltà nell’utilizzo un’assistenza telefonica dedicata che risponde al numero verde 800.938.818, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.