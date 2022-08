A Santa Margherita Ligure e dintorni, ad agosto, è possibile prenotare una ricarica fast a domicilio.

Si tratta del servizio fornito dall’app JuicePass di Enel X Way (attraverso un van di E-Gap) che consente la ricarica anche in assenza del proprietario.

Oggi sono oltre 16.000 i punti di ricarica che Enel X Way ha realizzato in Italia, si tratta della più grande rete di infrastruttura a livello nazionale a disposizione di chi guida in elettrico. Alle stazioni di ricarica di proprietà di Enel X Way si aggiungono altri 13mila punti disponibili attraverso gli accordi di interoperabilità. Nel dettaglio, sul territorio ligure sono presenti 466 punti di ricarica, di cui 288 nella provincia di Genova. La potenza di ricarica del van E-GAP è pari ad una colonnina di tipo fast, attualmente superiore a 50kW e presto arriverà a 100kW. E-GAP sta sviluppando la presenza in Europa. Francia, Spagna e Germania sono già presidiate, con un ampliamento della propria flotta dei mezzi adibiti al servizio di ricarica elettrica on-demand che raggiungerà 100 nuovi e-van entro l’anno, con l’obiettivo di quota 500 entro il 2024.