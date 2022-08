L’amministrazione comunale di Recco ha previsto delle riduzioni dell’imposta sulla raccolta dei rifiuti (Tari) per le famiglie e le imprese danneggiate dalla pandemia. Le domande dovranno essere presentare entro il prossimo 30 ottobre.

Per le utenze non domestiche che tra gennaio e giugno 2022 hanno subito un calo del fatturato del 30%, riconducibile all’emergenza epidemiologica da Covid-19, rispetto allo stesso periodo del 2019, la riduzione della parte variabile della tariffa Tari sarà del 75%.

È prevista la riduzione del 100% della parte variabile delle tariffe Tari 2022 anche per le famiglie il cui Isee risulti non superiore ai 15 mila euro e per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e un Isee non superiore ai 20mila euro.

Il modulo per richiedere l’agevolazione, predisposto dal settore servizi per l’entrate, è scaricabile dal sito del comune.

«Sgravi e riduzioni previste per la Tari − dice il sindaco Carlo Gandolfo − rappresentano una ulteriore e importante boccata d’ossigeno per le famiglie e le imprese recchesi in difficolta economiche in seguito agli effetti della pandemia».

Le domande potranno essere consegnate a mano al protocollo o inviate via posta o a mezzo PEC/e-mail ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.recco.ge.it – protocollo@comune.recco.ge.it.