Come ogni anno in questo periodo, il Comune di Recco sta provvedendo agli interventi di manutenzione ordinaria dell’alveo del torrente Recco, finalizzati a garantire le migliori condizioni di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità.

I lavori sono iniziati lunedì scorso nel tratto di Corticella e si protrarranno, per raggiungere la foce, fino all’inizio dell’autunno, salvo le interruzioni previste per permettere le sparate di mascoli in occasione delle feste di San Rocco e di Nostra Signora del Suffragio. Il piano messo punto dall’amministrazione Gandolfo viene eseguito attraverso la sinergia tra i settori Lavori pubblici e Protezione civile, rispettivamente guidati dall’assessore Caterina Peragallo e dal consigliere delegato Chicca Zanzi.

Le operazioni saranno così organizzate nei seguenti tratti: tra il ponte romanico di via dei Ponti Romani e l’intersezione con il Rio Arbora; tra il ponte romanico di via dei Ponti Romani e l’intersezione con il rio della Né; tra il rio della Ne e la copertura di Largo Giovanni XXIII; tra la copertura di Largo Giovanni XXIII e la foce.

L’intervento è stato affidato alla ditta Vescina, che utilizzerà un escavatore cingolato per eseguire le attività previste, con un impegno di spesa di circa 26 mila euro.