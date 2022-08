Da venerdì 26 a domenica 28 agosto arriva la prima edizione di “Quiliano in Fermento”: tre giorni all’insegna della cultura e delle specialità enogastronomiche del territorio, che animeranno il centro storico della cittadina nell’entroterra savonese con birra, vino, cibo, musica dal palco e spettacoli itineranti.

Sotto lo stand “Quiliano Mercato Natura”, intenditori, appassionati e semplici curiosi troveranno le degustazioni di birra artigianale dei birrifici parte del progetto Gal valli savonesi, oltre alla granaccia dei produttori vinicoli di Quiliano, culla di questo particolare vitigno. Sarà questa un’occasione per promuovere e valorizzare la filiera corta della birra e del vino. Un percorso gastronomico a km 0 si snoderà poi attraverso ristoranti e locali del centro.

“Quiliano in Fermento” è anche cultura, con la rassegna “Villeggendo. La letteratura nelle ville storiche di Quiliano”, a cura dell’associazione culturale E20. Due gli appuntamenti in programma: venerdì 26 agosto alle ore 18 a Villa Pertusio, in via Roma 19, si svolgerà la presentazione del libro Trema la notte con l’autrice Nadia Terranova, mentre domenica 28 agosto, sempre alle ore 18, sempre a Villa Pertusio, in località Morosso, si svolgerà invece la presentazione del libro Delle donne non facesti menzione di Michela Tilli.

Ingrediente fondamentale dell’evento sarà naturalmente la musica. Il palcoscenico allestito nella centrale Piazza Gramsci ospiterà lo spettacolo “Sonati ma non troppo” del Duo Sconcerto, con Andrea Candeli alla chitarra e Matteo Ferrari al flauto (venerdì 26 agosto, ore 21.45); la Serata Speciale “Premio Città di Quiliano”, con il concerto di Marco Elba, Chiara Atzeni, F3nix, Cristian Gullone ed Emma Pescio (sabato 27 agosto, ore 21.45); per finire con la musica dal vivo “Buendia in fermento” (domenica 28 agosto, ore 21.45).

Per tutta la manifestazione, musica dal vivo anche lungo le vie del centro storico, con due gruppi itineranti: venerdì 26 a partire dalle 20 e sabato 27 a partire dalle 19 saranno protagonisti i Pulin and the Little Mice, mentre domenica 28 sarà la volta di AVA Live Music.

Spazio anche all’outdoor e all’ambiente: domenica 28 agosto alle 16.00 parte da Piazza Gramsci la camminata “Quiliano in cammino”, a cura della ProLoco Quiliano. Il ritorno è previsto per le ore 19.00, per l’incontro conclusivo “Un sentiero per lo sviluppo” in collaborazione con Wild Bormida.

Il programma completo e la mappa di “Quiliano in Fermento” sono disponibili online.