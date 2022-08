Il Partito liberale italiano ritorna in Liguria dopo oltre un anno e mezzo di assenza dalle scene politiche.

Il segretario nazionale del partito Roberto Sorcinelli ha nominato Giuseppe Vignera commissario Regione Liguria: a lui spetterà il compito di riorganizzare la struttura territoriale del partito a Genova e nelle altre province.

«Sono lieto della fiducia che è stata riposta nella mia persona dal segretario Sorcinelli e dai vari membri della direzione nazionale del Pli − dichiara Vignera −. Il legame di amicizia in tutto questo periodo non si era mai interrotto, e ora che il partito ha preso decisioni importanti a livello organizzativo e con la proiezione di un alleanza con il centro destra, è stato facile per me accettare l’incarico».

Vignera, in precedenza responsabile della comunicazione nazionale del Pli, ha partecipato alle recenti elezioni amministrative nella lista Toti per Bucci, come candidato consigliere comunale.

«Il primo impegno − dichiara − è quello di riformare una squadra di persone motivate e decise a portare avanti l’idea liberale, ispirati dal fulgido esempio dell’onorevole Alfredo Biondi a cui dedicherò la titolazione della sezione genovese. Il secondo obiettivo personale, che mi vede impegnato da sempre, è quello di continuare il colloquio con i vari movimenti liberali e liberisti, per costituire un tavolo comune sotto la bandiera storica del Partito liberale italiano, soprattutto in occasione di queste elezioni politiche».