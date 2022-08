«Accanto al ministro Andrea Orlando e a Valentina Ghio è stato chiamato a sorpresa a rappresentare la Liguria Lorenzo Basso, genovese e già parlamentare negli anni 2013-2018. Pur ritenendo sbagliata questa scelta, perché lascerà il ponente della Liguria, da Varazze a Ventimiglia, senza alcun rappresentante in Parlamento del Pd, non è mia intenzione sollevare alcuna polemica ed accetto con assoluta serenità questa decisione». È quanto dichiara in una nota il parlamentare ligure del Pd Franco Vazio, vicepresidente della Commissione Giustizia alla Camera, avvocato con studio ad Albenga, annunciando che non verrà ricandidato dal suo partito alle prossime elezioni politiche.

«La politica – sottolinea Vazio – è servizio, vivo con serenità questa scelta».

Il parlamentare nella nota ringrazia «il Pd che mi ha consentito di fare questa straordinaria esperienza e i vertici regionali e le tante personalità eccellenti del mio partito che per tutti questi anni e anche in queste ultime ore hanno espresso su di me giudizi estremamente positivi chiedendo la mia ricandidatura», ed esprime «sincera gratitudine ai dirigenti e agli iscritti delle federazioni di Imperia e Savona del Partito democratico, che hanno indicato con grande forza ed in modo unanime la mia persona per rappresentare la Liguria insieme al ministro Orlando, i dirigenti delle altre federazioni della Liguria che hanno sostenuto senza riserve la mia candidatura, il ministro Orlando e il ministro Guerini che, insieme ad altri alti dirigenti del Pd, sino all’ultimo hanno cercato e insistito perché potessi rappresentare la mia regione anche nella prossima legislatura».

Come ho detto all’inizio è andata diversamente da come molti desideravano; non ho rancori verso nessuno e non ho alcun rimpianto».

«Ho il mio lavoro di avvocato – conclude Vazio – che non ho mai abbandonato, per il quale ho studiato e studio da una vita. Ho una splendida famiglia in cui ho sempre trovato amore e conforto. Ho interpretato la mia scelta politica come un servizio alla comunità e quindi vivo questo momento con grande serenità e forza; ci saranno altri modi e momenti per continuare questo servizio».