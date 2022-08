«Finanziata ufficialmente la nuova piscina al Palamariotti e il nuovo campo di tiro con l’arco che sarà trasferito al Campo Montagna: due ottime notizie per lo sport spezzino». Commenta così il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dando un’anteprima dei due progetti che verranno realizzati prossimamente nella città levantina.

Nel dettaglio verranno investiti 2.432.000 euro per la nuova piscina al Palamariotti e 68.000 euro per il trasferimento del campo di tiro con l’arco al Campo Montagna, grazie a finanziamenti ottenuti con la partecipazione ai bandi Pnrr.

«Avevamo promesso massimo impegno per le infrastrutture sportive − dichiara il sindaco − e così è stato, grazie alla preparazione di progetti per partecipare ai bandi Pnrr da parte degli Uffici del Comune che ringrazio per il loro lavoro. Finalmente la buona notizia che già circolava da giorni ora trova l’ufficialità: La Spezia avrà una nuova piscina al Palamariotti che diventerà a tutti gli effetti un altro polo imprescindibile dello sport non solo provinciale ma regionale e nazionale, e un nuovo campo di tiro con l’arco al Montagna, che nelle nostre intenzioni vuole diventare una cittadella dello sport che potrebbe ospitare anche Festival dedicati. Un’ottima notizia per tutto il mondo dello sport e per la città».